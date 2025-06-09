亞洲錦蛙入侵南壽山 啟動監測及移除行動

南壽山大雨過後，出現亞洲錦蛙產卵。（國家自然公園管理處提供）

2025/06/09 08:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕原產地在中國華南及東南亞的亞洲錦蛙，證實已入侵高雄南壽山一帶，將對台灣原生種的蛙類生存造成很大影響；國家自然公園管理處已緊急啟動監測及移除行動。

日前連日大雨，雨後正是蛙類最佳繁殖季，有民間團體根據鳴叫聲，發現亞洲錦蛙入侵南壽山，且在七蔓站附近有水的環境內，觀察到亞洲錦蛙的卵。

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國家自然公園管理處（簡稱自管處）立即啟動兩棲爬行動物資源調查監測及移除計畫，與中山大學生物科學系教授張學文團隊合作，前往移除亞洲錦蛙的成蛙及受精卵，共移除亞洲錦蛙3母28公及大量的卵、班腿樹蛙2隻，未來將持續進行移除作業，並呼籲民眾切勿棄養豢養動物，傷害生態環境。

亞洲錦蛙又稱為花狹口蛙，原產地在中國華南及東南亞等地區，1997年在台灣首度發現，隔年6月由楊懿如博士確認為花狹口蛙，推測可能由商船或原木貿易而進入台灣。

自管處指出，亞洲錦蛙體長平均可達7公分，跟壽山現有的原生種蛙類比起來，體型可說是巨無霸；且鳴叫聲音非常大，可達70分貝，在台灣幾乎沒有天敵，競爭力非常強，會對台灣原生種的蛙類生存造成很大影響。

自管處強調，外來入侵種一旦在台灣野外環境立足，後續要完全移除就非常困難，光是控制族群量就需耗費大量人力與物力。呼籲民眾切勿擅自將豢養動物棄養至野外，依「壽山國家自然公園區域內禁止事項」規定，第一次違反可罰款3000元。

亞洲錦蛙通常出現在水溝等有水的環境。（國家自然公園管理處提供）

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