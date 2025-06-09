高市青年局志工團淨灘 兩小時清出38袋垃圾

青年局號召45位青年志工齊聚林園紅樹林生態區，以淨灘行動響應「世界海洋日」。（青年局提供）

2025/06/09 08:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕響應「世界海洋日」，高市青年局志工團號召30位青年志工與15位林園高中、國中部學生，齊聚林園紅樹林生態區淨灘，短短兩小時即清出38袋、共164公斤垃圾，志工驚嘆:「真的震撼」。

青年局長林楷軒表示，高雄是座海洋城市，海洋與市民息息相關，守護海洋的力量，從青年出發，盼透過行動深化環境保育意識，更希望將環保理念融入日常生活，從在地關懷擴展至全球視野。

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青年局說明，林園紅樹林生態區是高雄珍貴的濕地資源，孕育候鳥、魚類等豐富生態，同時具備高教育價值。近年因海漂垃圾與人為破壞影響生態，青年局攜手「林園紅樹林保育學會」及「林園青銀三創協會」，安排專業導覽，帶領志工了解紅樹林特色及當前面臨的環境危機，讓青年更貼近這片土地的自然與人文故事。

青年志工淨灘裝備齊全，穿戴防曬衣物、手套、口罩，手持夾子與環保袋分工合作，兩小時內共清出 38 袋廢棄物，總重達 164.5 公斤，內容五花八門，從寶特瓶、塑膠袋、漁網繩索，到意想不到的床單、球鞋等。

剛從高中畢業的志工謝佳恩分享：「平常有關注環保議題，但第一次親身參加淨灘，沒想到垃圾這麼多，真的很震撼，也更覺得自己有責任改變日常行為。」。

青年局表示，將持續辦理環保、教育、文化等主題志工行動，廣邀青年朋友共同參與，用實際行動為城市與環境注入正向改變。更多「青年局志工團」活動資訊可搜尋「高雄市政府青年局」官方網站，或追蹤 FB、IG、LINE@（@youth.kcg）帳號！

淨灘志工在短短兩小時內，即清理38袋垃圾，並透過人龍接力移至清運點。（青年局提供）

青年志工不畏烈日，沿著海岸線撿拾垃圾及海洋廢棄物。（青年局提供）

45位青年志工齊聚林園紅樹林生態區淨灘，以行動落實對自然環境的關懷與重視。（青年局提供）

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