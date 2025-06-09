史前館參與關島密克羅尼西亞島嶼博覽會 展現台灣南島文化韌性

台灣史前館參與第37屆關島密克羅尼西亞島嶼博覽會，阿美族複音青春歌隊表演。（史前館提供）

2025/06/09 08:35

〔記者黃明堂／台東報導〕國立台灣史前文化博物館偕同阿美族複音青春歌隊、長濱船團、港口部落生態藝術家伊祐噶照、那高卜沌，以及文化航海實踐家高志遠、海洋保育守護員蘇木成及潘文生等人，於關島時間6月7日和8日執行文化部「114年風潮計畫─島是海・海是路：2025關島密克羅尼西亞島嶼博覽會（Guam Micronesia Island Fair）世界南島展演交流計畫」。交流主題聚焦文化再生（regenerate）與韌性，從文化航海、傳統生態知識、音樂與語言等南島議題切入，促進台灣與太平洋島國的連結與交流。

美國關島觀光局市場行銷經理伊蓮・潘格利南（Elaine Pangelinan）對於史前館邀請台灣南島藝術家到關島與密克羅尼西亞各社群進行交流和演出表示誠摯歡迎，認為阿美族複音青春歌隊不僅使博覽會的音樂展演內容更加豐富，與海洋相關的文化實踐團體，如：航海、造船、海洋保育等攤位的設立，更可以與現場不同島嶼國家參與者及遊客透過共同關注的議題產生連結，進一步一起思考島嶼的未來發展。

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史前館此行除了參與GMIF活動外，自6月8日至14日也分別與關島大學、關島博物館、Ulitao 傳統船團、關島約納市（Yona）市長Brian Jess Terlaje和查莫洛部落社區共同合作展開一系列藝文參訪與展演活動。

作為台灣首座參與GMIF的文化部所屬博物館，史前館將持續以南島文化為途徑，藉由南島文化深化台灣與密克羅尼西亞及太平洋、島嶼東南亞等國之夥伴關係，連結並參與世界南島文化實踐與再生，落實博物館具備的訊息樞紐與意見交換平台角色。

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