06/09各報重點新聞一覽

民進黨立委沈伯洋及其父親，連日遭香港媒體、中國國台辦、特定台灣媒體攻擊，國安單位一份分析報告顯示，此事具極高度的協同性行為，為「兩岸聯手」鎖定我國會議員攻擊的首例。（資料照）

2025/06/09 07:09

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕

自由時報

沈伯洋及沈父企業遭抹黑 國安單位：中共協同特定台媒聯手攻擊

民進黨立委沈伯洋及其父親，連日遭香港媒體、中國國台辦、特定台灣媒體攻擊，國安單位一份分析報告顯示，經多種開源情報模式分析，此事具極高度的協同性行為，為「兩岸聯手」鎖定我國會議員攻擊的首例。

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獨家》財務拉警報？「陶朱隱園」聯貸傳已連2月未繳息

威京集團旗下亞太工商聯於2018年底與銀行團簽下85億元聯貸案，擔保品為全球首座旋轉豪宅「陶朱隱園」，威京集團主席沈慶京被收押後，集團資金調度失常，據指出，亞太工商聯已連續兩個月未繳息，銀行團擬將處分手中的陶朱隱園豪宅擔保品，直接「賣房抵債」。

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遇紅燈停不住 猛撞30多車 油門誤當煞車？ 76歲婦釀1死2傷

繼五月十九日新北市三峽七十八歲余姓老翁駕車在小學通學區高速衝撞十多人，造成四死十一傷慘劇。昨日在台南市東區成大校區的大學路、勝利路口，再傳七十六歲劉姓老婦駕車連續衝撞兩輛機車與騎單車的陳姓老翁，以及停放路旁的廿九輛機車，兩名機車騎士受傷、單車陳翁送醫不治。肇事劉婦直呼車子突然暴衝、一直往前衝，不知發生什麼狀況。

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聯合報

洛杉磯抓移民爆衝突 川普派國民兵赴洛城

美國移民與海關執法局（ＩＣＥ）在加州洛杉磯打擊無證移民，自六日起連日引發警民衝突。美國總統川普七日說，若抗議持續、民主黨籍加州州長紐森無法「履行職責」，聯邦政府將介入解決「暴動和搶劫」。白宮同日聲明，川普已下令對洛杉磯部署兩千名國民兵，紐森則批評此舉沒必要，只會加劇緊張。

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社群媒體推波助瀾…青少年吸電子煙 5年倍增

國健署「一一一年大專校院學生健康行為調查」顯示，大專校院學生紙菸吸菸率為百分之五點二九，電子煙使用率則為百分之五點二四，加上中學生比率，預估目前年輕學子吸食電子煙比率已超過紙菸。專家表示，除了同儕影響，網路行銷及演算法刺激，讓不少年輕人掉入菸品陷阱。

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中國時報

淪詐團工具 自然人憑證存廢掀議

自然人憑證名存實亡？詐騙手法猖獗，自然人憑證遭盜取後開戶案例層出不窮，銀行不得不築起防線，包括台灣銀行、第一銀行、兆豐銀行、台新銀行、台北富邦銀行等，超過10家公民營銀行，即日起喊停以自然人憑證作為線上開立數位帳戶的身分驗證方式，等同全面排除自然人憑證的「數位身分證」地位。

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中美今磋商 陸學者：貿易戰或成金融戰

在「川習」通話加持下，中美經貿倫敦會談9日登場。針對兩國第二輪經貿交鋒，大陸國關學者預期芬太尼關稅、能源與農產品合作都將是焦點，但也不忘提醒，北京承諾稀土供應後，也要慎防川普政府在亞太掀起新一波「供應鏈之戰」。長遠來看，貿易戰也可能進一步升級成「金融戰」。

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傳亞太工商聯已連續兩個月未繳息，銀行團擬將處分手中的陶朱隱園豪宅擔保品，直接「賣房抵債」。（資料照，記者徐義平攝）

七十六歲劉姓老婦駕車，在近成大光復校區大門口前連續衝撞停在路旁機車才停下。（記者王俊忠攝）

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