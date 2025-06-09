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    學習歷程造假遭4醫學系撤銷錄取 學霸高中生一管道仍可上醫學系

    台中一名學霸上傳備審資料被抓包膨風、造假，遭4校取消錄取資格。示意圖。（資料照）

    台中一名學霸上傳備審資料被抓包膨風、造假，遭4校取消錄取資格。示意圖。（資料照）

    2025/06/09 06:33

    〔記者陳建志／台中報導〕台中某私校一名高中生，學測考了74級分的高分，正取4所大學醫學系、1所則是備取，卻因被抓包學習歷程「膨風」，已遭4所大學撤銷錄取資格，該名學生未來要到哪裡就讀也引發關注；僑泰高中校長温順德表示，幸好此事在大學分科測驗報名截止前爆發，依這名學生程度循分科測驗管道仍有機會考上醫學系，若錯過6月17日報名時間，恐需明年重考。

    這名高中生正取上了陽明交大、台北醫學大學、中國醫藥大學、中山醫學大學4間大學醫學系，因高調在Threads上分享學習歷程，被網友抓包他將高中菁英盃辯論比賽中「單場優秀辯士」寫成「最佳辯士」，也被發現校長推薦函中提及「沒有補習，學業成績仍穩定成長」的內容，與自己曾在社群平台承認補習數學、國文與自然等科目的說法不一致。

    消息曝光後，4所正取大學先後都撤銷錄取資格，這名學生未來可到哪裡就讀引發外界關注。

    熟悉大學考招作業的僑泰高中校長温順德表示，今年大學分科測驗報名時間為6月5日至17日，考試日期則在7月11日、12日舉行，今年新增數學乙，加上物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、公民與社會，考科共有8科，幸好此事在分科測驗截止報名前爆發，讓這名學生還有補救的管道，若是在6月17日後才爆發，又被錄取學校取消資格，要上大學只能明年重考。

    温順德表示，這名學生在大學學測考出5科74級分的高分，以他的程度和實力，循分科測驗的管道，還是有很大機會可以考上醫學系，不過正常若要拚分科測驗，早早就要開始準備，現在準備時間僅剩約1個月，需要調整心情後加緊準備，才有機會考出高分。

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