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    屏東高溫上看36度 各地留意午後雷陣雨

    今日各地高溫普遍為32到34度，感受悶熱，其中屏東縣局部地區可能出現36度左右或以上高溫。（資料照）

    今日各地高溫普遍為32到34度，感受悶熱，其中屏東縣局部地區可能出現36度左右或以上高溫。（資料照）

    2025/06/09 06:45

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（9日）環境為東南風，清晨東半部地區及恆春半島有局部陣雨或雷雨，中部地區也有局部降雨。白天起台灣各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，有機會出現局部短延時強降雨，而中南部地區及北部山區也有機會發生局部大雨。

    氣溫方面，各地高溫普遍為32到34度，感受悶熱，其中屏東縣局部地區可能出現36度左右或以上高溫，戶外活動應注意防曬並多補充水分，各地低溫約26、27度。空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

    週二（10日）至週三（11日）環境逐漸轉為偏東南風至東風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後降雨範圍縮小，午後各地山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。北部26至35度，中部25至34度，南部26至34度，東北部26至32度，東部27至33度，東南部26至32度。

    週四（12日）低氣壓可能較為接近台灣東部海面，東半部地區有局部短暫陣雨，北部地區亦轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。週五至下週日（13至15日）台灣附近為偏南至西南風環境，水氣偏多，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    溫度:

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    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    27 ~ 34 27 ~ 33 28 ~ 33 27 ~ 33

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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