黑鮪魚豐收季限期返港 全台回報約1.15萬尾

黑鮪魚捕撈期正式結束，今年大豐收。（記者陳彥廷攝）

2025/06/08 23:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年黑鮪魚捕撈政策全面調整，今天（8日）0時起正式停止捕撈，並通報到下午6時為止，經漁業署公告，初步統計全國共捕撈約1.15萬尾，總重逾2300噸，略超原先2200噸的上限，但因海上目視會有誤差，且若進行去腮亦會減少重量，由於停止捕撈令也要求要即刻返航，考量船程，預計本週三後就不會再有新的黑鮪進港。

今年黑鮪魚捕撈採深化黑鮪的「標籤制度」，漁船領標籤才能捕，在總捕獲量一半後，每船可捕數量依噸級降為4、6、8尾，因此後期入港數量開始減緩，加上不少人為避開一窩峰進港而價格下跌，以超低溫冰凍漁獲伺機再擺上檯面交易，因此實際卸魚交易量一直與海上回報捕獲有約1500尾的落差。

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因為今天下午6點是外海漁船回報最後期限，漁業署統整後下午公告，黑鮪季共捕撈近11500尾，總重約2320噸左右，雖然較漁業署一直對外宣稱的2200噸配額超標，但坊間皆認為「2200」的數字是漁業署在扣除去年超額捕撈量並考量目視不準確情形後才公布的數字，顯然實際所獲配額更高，今年應不致於再度超額捕撈。

各港漁獲量中，統計至昨天，東港有6100多尾入港，總重達1100噸左右，蘇澳則有近500噸的2600尾、台東新港則是50噸的近300尾漁獲，今年因為標籤管理有效果及每公斤100元以下的不可生食級魚肉不列入交易價格，不論下貨混亂市場，價格直到產季末期皆未出現崩盤，而黑鮪停止捕撈令還有要求漁民要立刻返航，再從捕獲量公告推測，縱使後續量產時均重開始逐漸下滑，但今年黑鮪均重仍有200公斤以上。

東港區漁會指出，考量船程，預計今天將會是最大返港潮，預計會再出現上看500尾的大量進港，但會不會全數擺上檯面交易就有待漁民自行考量，今年東港最大尾的黑鮪高達375公斤，再據公告的數據，今年是在有「海上去腮」獎勵的均重，比去年重量還多一些，但東港區漁會則指出，由於海上回報是採目視難謂準確，實際捕撈重量及均重待漁民卸魚後就會進行統計。

黑鮪魚捕撈期正式結束，今年再創豐收。（記者陳彥廷攝）

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