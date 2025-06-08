比照八德模式！桃園龍潭轉運站7月動工 預計1年後完工

桃園市龍潭轉運站7月將動工，現場已先整地、整平。（記者李容萍攝）

2025/06/08 23:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區的國道與市區公車在上下班尖峰時段經常壅塞，影響通勤效率。市府規劃「龍潭大昌路西側整體農業區開發案」以取得轉運站用地，鑑於都市計畫曠日廢時，比照八德轉運站模式另於國道3號龍潭交流道附近的大昌路西側農業用地租地興建「龍潭轉運站」，新建地上1層轉運站，提供大客車6席、機車123席格位，工程已於今年2月決標，工程造價約9400萬元，將於7月動工，預計明年7月完工、10月啟用。

市府交通局長張新福今（8日）表示，為加快腳步解決交通瓶頸，龍潭轉運站將採簡易組裝方式，以貨櫃屋為主體，佔地約1250坪，市府將參考八德轉運站的經驗，先行承租土地快速完成初步設施建置，預計明年7月完工、10月啟用，提供國道與市區路線更便捷的通勤。

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張新福提到，農業區開發及永久轉運站設立，預估至少需10年規劃與推動。短期內，希望龍潭轉運站能有效分擔通勤壓力，預計納入國道客運7條、市區客運14條、免費公車2條，提供龍潭市區往返服務，也可直達往來市境內機場捷運A21站、台鐵中壢站、新北市捷運永寧站等重大交通節點，以及往返本市桃園、八德、大溪、中壢、平鎮、楊梅等行政區和台北、新竹等縣市，提升交通便利性。

市議員徐玉樹指出，龍潭近年人口持續成長，許多居民通勤至龍潭科學園區、中壢與新竹地區，因尖峰時段車流壅塞日益嚴重，叫苦連天。他多次在議會爭設龍潭轉運站整合國3的國道客運與市區公車，未來持續推動龍潭都市計畫第四次通盤檢討，朝設置產業專區與永久轉運站方向努力。

市議員張肇良也說，大昌路為龍潭交流道主要聯絡道路，但西側道路狹小，無法與市區串聯，市府推動「龍潭大昌路西側整體農業區開發案」要走完區段徵收流程，到轉運站完工保守估計要10年時間，地方樂見市府啟動臨時轉運站計畫，期許如期完工，儘早啟用。

至於外界擔心八德轉運站啟用初期的壅塞問題會不會重演？交通局公共運輸科長林宗漢說，龍潭轉運站所臨道路為大昌路，道路較為寬闊、交通量較低，且進出動線較順暢，同時設有臨停接送區，預計交通衝擊較低。

桃園市龍潭區的國道與市區公車在尖峰時段易壅塞。（記者李容萍攝）

桃園市府於國道3號龍潭交流道附近的大昌路西側農業用地設置龍潭轉運站。（記者李容萍攝）

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