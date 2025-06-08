日相撲13力士訪屏狂讚萬巒豬腳 體驗香蕉船座位帝王級寬敞

13名錣山部屋力士到墾丁下海玩水，一艘香蕉船僅載兩人。（屏縣府提供）

2025/06/08 23:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台日友誼再升溫！來自日本的相撲錣山部屋力士們6月8、9日兩天走訪屏東，為讓士力們體驗在地文化，今天屏東縣政府邀請他們參觀屏東可可巧克力園區、萬金聖母聖殿、看海美術館，品嘗萬巒豬腳，並前往南國體驗水上活動及逛墾丁大街，所到之處皆吸引許多民眾熱情圍觀，場面熱鬧。縣府表示，此次不僅促進台日交流，也期盼未來持續深化友誼，讓更多人看見屏東觀光的多元魅力。

日本力士們上午首先參訪屏東可可巧克力園區，瞭解可可製作過程，感受屏東可可的獨特風味；隨後參訪台灣最古老天主教堂的萬金聖母聖殿，深入了解歷史與文化特色後，再至聞名世界的萬巒豬腳街享用美味料理，見到色澤誘人的豬腳端上桌並飄散出濃郁的香氣，讓力士們讚嘆連連，是連連直呼「歐伊西！」。

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接著行程再往南推進到恆春半島，力士們首先至看海美術館欣賞集結9大萌獸的展覽「怪獸代班」，萌萌的怪獸們與壯碩的相撲力士，形成逗趣對比，現場甚至有在台灣任教的外籍英語老師興奮地拿出小卡，與相撲親方錣山矩幸簽名留念，力士們的出現吸引不少民眾駐足圍觀，場面溫馨又熱絡。

今天是世界海洋日，來到國境之南，當然不能少了到大海沁涼的機會，一行人換上救生衣，體驗刺激的海上活動，首先挑戰拖曳傘，接著排排坐上香蕉船，而由於力士們身材魁悟，連香蕉船都罕見一船只載兩人，展現帝王級的座位席次，隨著快艇速度拉升、海水濺起，讓他們驚呼連連，現場笑聲此起彼落，氣氛歡樂又熱血。最後體驗帶有異國風情的墾丁大街，從早到晚截然不同的趣味，讓相撲力士們深刻感受屏東旅遊的多元面向。

錣山矩幸表示，非常開心屏東縣政府的邀請，這次所有年輕力士們都是第一次來到台灣，昨天抵達後，感覺台灣有些地方與日本有點像，又有些不同的風情，特別是今天的水上活動，實在是玩得太開心了，來到台灣的這幾天，大家每天都越來越喜歡這裡，希望雙方緣分與友情可以更深更長。

屏縣府表示，此次特地為相撲力士們安排多樣的在地特色景點，不僅促進台日友好交流，也展現屏東豐富的在地魅力與文化，讓日本力士對屏東留下深刻印象，未來將持續推動與國際間的合作與交流，以吸引更多外國旅客到訪國境之南，感受屏東特色的熱情與美景。

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13名錣山部屋力士到墾丁下海玩水。（屏縣府提供）

13名錣山部屋力士先到車城看海美術館。（屏縣府提供）

13名錣山部屋力士到墾丁下海玩水，氣氛歡樂。（屏縣府提供）

13名錣山部屋力士到墾丁下海玩水，晚間到墾丁逛大街喝調酒。（屏縣府提供）

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