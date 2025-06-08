為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    世界Cosplay高峰會台灣賽 DarkShot黑酒奪冠8月進軍日本

    圖說：「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽冠軍隊伍DarkShot黑酒。（桃市府提供）

    圖說：「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽冠軍隊伍DarkShot黑酒。（桃市府提供）

    2025/06/08 22:26

    〔記者李容萍／桃園報導〕「2025桃園城市變裝嘉年華」今（8日）於置地廣場桃園圓滿落幕，活動第二日掀起高潮，全球頂級賽事「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽優勝隊伍傍晚揭曉。除了前3名獎金各獲3萬、2萬、1萬元，其中，冠軍隊伍DarkShot黑酒以作品「血源詛咒」的扮演角色獵人、鐘塔瑪麗亞女士奪冠，將於8月代表台灣進軍日本名古屋，挑戰Cosplay世界第一的榮譽，讓桃園成為台灣連結國際的創意舞台。

    冠軍隊伍DarkShot黑酒的2位Coser：極光 （Michael）、墨爺（Ink），墨爺一身黑，極光愛飲酒，見面先點一排Shot！故取兩人特點衍生團名「Dark Shot」，兩人都是一般上班族，Cosplay經歷超過10年。

    極光、墨爺提到，這次花了1年時間備賽，特別用心考據，多方嘗試各種材料，呈現還原扮演角色的造型。兩人也分享，今天拿到冠軍雖然很開心，但代表台灣前往日本參賽也是責任的開始，接下來2個月的備賽時間，會和Cosplay的玩家與評審多討論請益，希望能代表台灣在日本拿到好名次。

    另外，亞軍不貝艾的才是第三者，作品「Bloodborne」，角色名稱獵人、瑪麗亞；季軍飛行封神者，作品「鋼之鍊金術師」，角色名稱瓶中小人、馮．霍恩海姆。

    桃園市政府觀光旅遊局代理局長王麗娟表示，Cosplay深受年輕族群喜愛，透過舉辦以變裝為主題的活動，不僅吸引熱愛Cosplay的遊客，也有助於推廣青埔地區及置地廣場桃園的觀光亮點。今年連續第3年舉辦WCS台灣代表選拔賽，並邀請英國百萬人氣Coser 「Ember Wolf」與「Spill the Tea」參與，吸引來自全國的Cosplay愛好者齊聚桃園，展現創意與熱情。

    王麗娟預告，對變裝活動意猶未盡的朋友，10月「桃園萬聖城」活動將再度登場，將為喜愛變裝的民眾帶來更多創意與驚喜。

    「2025桃園城市變裝嘉年華」今（8日）於置地廣場桃園圓滿落幕。（記者李容萍攝）

    「2025桃園城市變裝嘉年華」今（8日）於置地廣場桃園圓滿落幕。（記者李容萍攝）

    「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽冠軍隊伍DarkShot黑酒。（記者李容萍攝）

    「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽冠軍隊伍DarkShot黑酒。（記者李容萍攝）

    「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽亞軍隊伍不貝艾的才是第三者。（記者李容萍攝）

    「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽亞軍隊伍不貝艾的才是第三者。（記者李容萍攝）

    「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽季軍隊伍飛行封神者。（記者李容萍攝）

    「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽季軍隊伍飛行封神者。（記者李容萍攝）

    「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽亞軍隊伍不貝艾的才是第三者。（桃市府提供）

    「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽亞軍隊伍不貝艾的才是第三者。（桃市府提供）

    「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽季軍隊伍飛行封神者。（桃市府提供）

    「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽季軍隊伍飛行封神者。（桃市府提供）

    「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽參賽者卯足全力演出。（桃市府提供）

    「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽參賽者卯足全力演出。（桃市府提供）

    「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽參賽者卯足全力演出。（桃市府提供）

    「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽參賽者卯足全力演出。（桃市府提供）

    「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽參賽者卯足全力演出。（桃市府提供）

    「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽參賽者卯足全力演出。（桃市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播