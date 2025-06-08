世界Cosplay高峰會台灣賽 DarkShot黑酒奪冠8月進軍日本

圖說：「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽冠軍隊伍DarkShot黑酒。（桃市府提供）

2025/06/08 22:26

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025桃園城市變裝嘉年華」今（8日）於置地廣場桃園圓滿落幕，活動第二日掀起高潮，全球頂級賽事「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽優勝隊伍傍晚揭曉。除了前3名獎金各獲3萬、2萬、1萬元，其中，冠軍隊伍DarkShot黑酒以作品「血源詛咒」的扮演角色獵人、鐘塔瑪麗亞女士奪冠，將於8月代表台灣進軍日本名古屋，挑戰Cosplay世界第一的榮譽，讓桃園成為台灣連結國際的創意舞台。

冠軍隊伍DarkShot黑酒的2位Coser：極光 （Michael）、墨爺（Ink），墨爺一身黑，極光愛飲酒，見面先點一排Shot！故取兩人特點衍生團名「Dark Shot」，兩人都是一般上班族，Cosplay經歷超過10年。

請繼續往下閱讀...

極光、墨爺提到，這次花了1年時間備賽，特別用心考據，多方嘗試各種材料，呈現還原扮演角色的造型。兩人也分享，今天拿到冠軍雖然很開心，但代表台灣前往日本參賽也是責任的開始，接下來2個月的備賽時間，會和Cosplay的玩家與評審多討論請益，希望能代表台灣在日本拿到好名次。

另外，亞軍不貝艾的才是第三者，作品「Bloodborne」，角色名稱獵人、瑪麗亞；季軍飛行封神者，作品「鋼之鍊金術師」，角色名稱瓶中小人、馮．霍恩海姆。

桃園市政府觀光旅遊局代理局長王麗娟表示，Cosplay深受年輕族群喜愛，透過舉辦以變裝為主題的活動，不僅吸引熱愛Cosplay的遊客，也有助於推廣青埔地區及置地廣場桃園的觀光亮點。今年連續第3年舉辦WCS台灣代表選拔賽，並邀請英國百萬人氣Coser 「Ember Wolf」與「Spill the Tea」參與，吸引來自全國的Cosplay愛好者齊聚桃園，展現創意與熱情。

王麗娟預告，對變裝活動意猶未盡的朋友，10月「桃園萬聖城」活動將再度登場，將為喜愛變裝的民眾帶來更多創意與驚喜。

「2025桃園城市變裝嘉年華」今（8日）於置地廣場桃園圓滿落幕。（記者李容萍攝）

「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽冠軍隊伍DarkShot黑酒。（記者李容萍攝）

「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽亞軍隊伍不貝艾的才是第三者。（記者李容萍攝）

「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽季軍隊伍飛行封神者。（記者李容萍攝）

「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽亞軍隊伍不貝艾的才是第三者。（桃市府提供）

「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽季軍隊伍飛行封神者。（桃市府提供）

「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽參賽者卯足全力演出。（桃市府提供）

「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽參賽者卯足全力演出。（桃市府提供）

「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽參賽者卯足全力演出。（桃市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法