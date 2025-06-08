全台週一防午後雷陣雨 屏東恐飆36度

2025/06/08 22:59

週一全台各地白天普遍高溫，但仍須慎防午後雷陣雨。（資料照）

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，明週一（9）日全台大致多雲到晴，但午後西半部地區與東半部山區易有雷陣雨，中南部及北部山區不排除出現局部大雨；白天普遍高溫，屏東縣局部地區更上看36度以上，戶外活動應注意防曬並多補充水分。

降雨方面，週一台灣各地多雲到晴，午後對流發展旺盛，可能造成西半部地區及東半部山區局部地區出現短延時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象；中南部地區與北部山區則有局部大雨機率。此外，今晚至明清晨東半部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨或雷雨。離島方面，澎湖、金門為多雲到晴，馬祖則有短暫陣雨。

氣溫方面，週一各地白天普遍為32至34度，暖熱如夏，其中屏東縣局部地區恐上看36度以上，戶外活動需多加注意，夜間低溫則落在26至27度。離島部分，澎湖27至31度，金門26至31度，馬祖25至29度。

天氣風險公司補充，週一環境風向轉為東南至偏南風，迎風面的東南部地區有局部短暫陣雨，上午各地多雲到晴，午後對流發展旺盛，尤其大台北地區仍較易受午後雷雨影響。下週二（10日）型態類似，東南部整天有短暫陣雨機會，午後雷陣雨則逐漸往山區集中，仍須留意山區及鄰近平地的降雨情況。

紫外線方面，週一除台北市、新北市、桃園市、基隆市、台中市為「高量級」，台東縣為「危險級」，其餘縣市均為「過量級」。

空品方面，環境部指出週一環境為東南風，北部地區位於下風處，污染物較易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級，提醒北部民眾適度調整戶外活動。

週一全台高溫普遍32至34度，屏東局部可能出現36度以上高溫，外出記得補水防中暑。（擷取自中央氣象署網站）

週一各地紫外線多為「危險級」至「過量級」，外出須注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

週一竹苗、中部、南部與東部空品良好，北部及馬祖空品普通，北部污染物易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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