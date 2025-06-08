買拉拉山水蜜桃剩1顆可吃 農業局：提供編號可追溯業者

民眾上網抱怨上山買2盒拉拉山水蜜桃都爛了、剩1顆可吃。（取材臉書「我是中壢人」）

2025/06/08 22:13

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區拉拉山水蜜桃（早桃）進入產季，民眾上山遊玩大多會順便買水蜜桃回家享用，但有民眾花1200元買了2盒水蜜桃，回家後卻發現只有1顆能吃，其他全部發霉腐爛，因為水蜜桃是用農會盒子包裝、沒聯絡電話，求償無門，今（8日）天在網路社群平台PO文，提醒其他人多留意。

對此，桃園市政府農業局長陳冠義表示，農業局每年與復興區農會合作，團購販售數千箱水蜜桃，透過低溫冷藏新鮮直送，且享7日鑑賞期，長年來建立良好口碑，並無網友所提類似狀況發生，上述純屬個案（民眾自行向商家購買的）；民眾所購拉拉山水蜜桃，如使用復興區農會團體標章水蜜桃盒子，其上方都有編號可追溯至生產業者，可將流水編號提供復興區農會查詢，農業局也會協助民眾爭取權益。

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陳冠義說，市府近年來積極輔導並提升拉拉山水蜜桃品質，透過復興區農會成立品管小組進行品質把關，協助農民於市府前廣場前及各賣場進行展售行銷，市府輔導銷售通路，目前銷售情形良好且無品質不良情形；民眾可安心選購，不因個案影響農民辛勤耕作的結晶，以及農會、市府長期建立的優質農產品牌。

陳冠義提到，拉拉山水蜜桃屬於較嬌貴的水果，民眾除購買時要挑選外觀不要有腐爛損傷情形外，保存也非常重要，尤其夏天炎熱，如桃子沾有水氣，須於陰涼處風乾後冷藏，無水氣則可直接冷藏，倘若於高溫、高濕的情況下存放，易產生腐爛發霉情形。

拉拉山果農也說，農會提供的盒裝上有會員流水編號，基本上可能會知道是哪一個果農出去的東西，基本上攤架的水蜜桃都是讓客人自己挑選，才不會被誤會店家把不好的水蜜桃放到盒子裡。

拉拉山在地果農和店家表示，攤架上的水蜜桃都是提供消費者自行挑選再裝進盒子。（記者李容萍攝）

桃園市政府農業局長陳冠義（右2）表示，市府近年來積極輔導並提升拉拉山水蜜桃品質，透過復興區農會成立品管小組進行品質把關，歷年來銷售情形良好且無品質不良情形。（記者李容萍攝）

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