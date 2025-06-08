王船館成南屏東文化燈塔！國中音樂班常勝軍受邀表演

東港高中國中部音樂班今天在王船文化館演出，是首度在家鄉的文化藝文中心表演。（記者陳彥廷攝）

2025/06/08 21:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港高中國中部音樂班連年在全國學生音樂比賽取得特優，但往年親友都得遠赴屏東市的演藝廳參與成果發表會才能目睹子弟學習成果，不過，在去年底王船館落成啟用後，儼然已成為南屏東地區的文化藝術燈塔，東港高中音樂班今天受邀到王船文化館表演，用悠揚樂聲折服鄉親父老的耳朵，獲得滿場鼓勵。

屏東王船文化館去年底正式開幕，除了著名的迎王文化，也吸引全台最南的連鎖書店龍頭來此展店，整個南屏東才終於又有了書店，加上餐飲服務，近來已成為新的亮點，逐漸成為部分國際團體來台時的推薦去處，屏東縣政府為讓假日時更有看頭，還會在大廳邀請優質藝文團體來舉辦「沙龍音樂會」，宛如成為領航著整個大東港地區、甚至南屏東地區的文化燈塔。

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東港國中時期所成立的音樂班，在2009年轉型為國樂班，當時還成為屏東唯一以國樂主打的音樂班，多年耕耘後，是屢屢在全國學生音樂比賽大放異采，今年亦再獲得特優成績，而學子們每年都到屏東市表演，場地從中正藝術館換到屏東演藝廳都不停歇，就為一展成果，10年前更曾一度因為車資而上街募款，不過，近年校方和家長們都全力支持，巧合的是，今年在成果發表前，獲得王船館的邀演，鄉親父老也在家長的邀請下前來力挺。

「很有成就感！」，演奏大提琴的東港高中9年級生蔡旻娟說，以往在東港大多是在學校的禮堂或教室表演，來到王船館，觀眾除了學生家長外，一開始看到來來去去的人潮不免有些緊張，但見他們開始駐足聆聽是越來越有成就感，還發現很多朋友也都有來聆聽，真的很開心，很謝謝縣府及王船館能提供這個機會能在家鄉演繹自己的成果。

東港高中組長方宣雅指出，今天的曲目有嗩吶協奏的《黃土情》、大提琴合奏的《巴哈邂逅白鷺鷥》、打擊合奏《鴨子拌嘴》、彈撥合奏《半島風情》、大提琴獨奏《大黃蜂的飛行》、拉弦合奏《輕舞飛揚》及中國笛協奏《祁連音畫-舞沙》，下週日音樂班將再度登台屏東演藝廳，且屆時是789年級3班全面一同表演，由於是在專門給藝文表演的場地進行，與沙龍音樂會的小團表演模式不同，保證讓家長們驚艷，學校備有接駁車提供給購票鄉親登記搭乘，歡迎東港鄉親能到演藝廳共襄盛舉。

東港高中國中部音樂班今天在王船文化館演出。（記者陳彥廷攝）

東港高中國中部音樂班今天在王船文化館演出。（記者陳彥廷攝）

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