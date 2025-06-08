為民主病徵研討解方 美人文與科學院院士James Fishkin將訪台

陽明交通大學陽明校區將舉行「全球民主危機下的審議民主與治理創新」研討會，邀請國際重量級學者James Fishkin參與。（資料照）

2025/06/08 21:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕國際重量學者將訪台探討民主！陽明交通大學科技與社會研究所攜手台灣審議民主研究會，邀請美國人文與科學院院士，審議民主領域國際知名學者James Fishkin參與研討會並發表演說，更針對當前民主病徵提供解方，並探討審議民主實踐的最新趨勢。

該研討會於本月24日在陽明交通大學陽明校區舉行，設定以「全球民主危機下的審議民主與治理創新」為主題，探討主題包括公民審議、機構審議與制度化；數位審議AI與治理創新；審議民主的挑戰與前景。

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陽明交通大學科技與社會研究所終身特聘教授范玫芳指出，當前全球面臨民主持續衰退，以及政黨極化、菁英宰制、民粹主義、不實訊息操弄與政治信任危機等多重挑戰，審議民主作為回應民主困境的重要路徑，受到全球矚目。

范玫芳說，James Fishkin除了是美國人文與科學院院士，也身兼史丹佛大學國際政治傳播講座教授及史丹佛大學審議民主研究中心主任，是審議民主領域國際知名學者。而研討會也邀請全球知名學者和國內外學者專家進行專題論文發表，並共同針對當前民主病徵提供解方，也探討審議民主實踐的最新趨勢。

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