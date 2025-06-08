桃園首屆珍珠海岸馬拉松 1200人開跑

桃園首屆「珍珠海岸馬拉松接力賽」登場，逾1200跑者開跑。（桃市府提供）

2025/06/08 20:57

〔記者李容萍／桃園報導〕首次舉辦的「2025桃園市珍珠海岸馬拉松接力賽」今（8）日在新屋區永安漁港登場，來自全國各地超過300支隊伍、1200多名跑者報名參與，希望藉此展現桃園濱海地區的觀光魅力。全長21公里的賽道，以4人1隊接力完成，沿途串聯永安漁港、永安海螺文化體驗園區、後湖逐浪天梯、新屋綠色走廊等知名濱海景點，不僅結合海岸風光與文化特色，更考驗選手的耐力、速度與團隊默契。

這場賽事還規劃「獎金挑戰組」與「休閒歡樂組」兩大組別，滿足不同層級與需求的跑者。其中本次賽事的最高榮譽「獎金挑戰組」競爭激烈，最後由剛完成萬金石馬拉松三連霸的長跑好手周庭印團隊奪下冠軍。

請繼續往下閱讀...

桃園市副市長蘇俊賓和市府負責珍珠海岸計畫的相關局處，包含工務局、都市發展局、環保局、等也都組隊報名。蘇副市長也與環保局、都發局及體育局等首長組隊參賽，顯示市府跨局處對於珍珠海岸發展的重視。

蘇俊賓指出，市府積極推動的「桃園珍珠海岸計畫」是桃園濱海地區重要發展藍圖，已獲中央核定計畫總經費4.9億元，將串連新屋、觀音及大園等桃園沿海地區別具特色的濕地、沙丘、藻礁、牽罟文化與石滬景觀等景點，打造兼具文化底蘊與觀光潛力的美麗客庄。

蘇俊賓說，本次賽道串聯永安漁港、海螺文化園區、新屋綠色走廊等核心亮點，非常值得民眾前來遊憩欣賞。市府團隊藉由賽事參與，實地踏查沿線建設環境，並持續積極向中央爭取資源進行優化改善。

桃園首屆「珍珠海岸馬拉松接力賽」登場，逾1200跑者開跑。（桃市府提供）

桃園首屆「珍珠海岸馬拉松接力賽」登場，逾1200跑者開跑。（桃市府提供）

桃園首屆「珍珠海岸馬拉松接力賽」登場，逾1200跑者開跑。（桃市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法