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    客家合唱比賽遭撤冠軍殊榮 樂團總監：從未意圖以取巧心態得勝

    「2025客家合唱比賽」上個月底在苗栗舉行。（取自客委會臉書粉專）

    「2025客家合唱比賽」上個月底在苗栗舉行。（取自客委會臉書粉專）

    2025/06/08 20:47

    〔記者楊綿傑／台北報導〕「請問芳名人聲樂團」於今年客家合唱比賽奪冠，但遭指控登台演出人數違規，與評審合照影響公平等，之後客委會撤其冠軍資格，對此，樂團回應，演出人數超過簡章規定是事實，對於冠軍頭銜遭撤並無異議，但從未以取巧心態意圖贏得比賽，與評審合照更是在頒獎結束散會之後。得獎與否並非唯一追求目標，而是能讓此組成不易的偏鄉隊伍成員都有上台表演機會，籲有心人勿抹煞樂團努力。

    「請問芳名人聲樂團」參與「2025客家合唱比賽」，在現代阿卡貝拉社會組中脫穎而出奪冠，但遭人投訴有違規、影響評分公平等情事。客委會今針對人數違規作出撤除冠軍，但不遞補決定，不過也解釋該團與評審拍照是發生在頒獎後。

    「請問芳名人聲樂團」行政與藝術總監鄭為之表示，比賽當天樂團表演2首曲目，分別由7人、6人拿麥克風做演唱，少於簡章規定的8人，惟表演進行時確實有11人同時在台上，對於客委會最終決定撤銷冠軍榮耀，樂團承認確實在安排演出上有程序上的誤判。

    至於被指控在分數尚未公布即與評審拍照，鄭為之嚴正反駁此為子虛烏有，當日頒完獎，全場散會之後，因為巧遇評審才一起拍照，客委會已經證明清白，且樂團從未試圖以投機取巧方式影響比賽公平性或左右評審評分，盼外界誤以訛傳訛。

    鄭為之強調，該團位處台東偏鄉，有的團員甚至遠在高雄與其他縣市，指導老師更是每週台北台東往返指導，能聚集練習已屬不易，資源上有許多也仰賴社會各界支持，樂團宗旨僅僅只是想保留好聲音讓外界能認識偏鄉。

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