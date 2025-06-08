台東黑熊母子疑山頂嬉戲釀悲劇 小熊墜谷喪命

小熊體型十分迷你，不幸墜谷死亡，讓附近民眾看了都心疼。（民眾提供）

2025/06/08 20:35

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東山區今下午發生一起墜谷意外，一對黑熊母子似乎在山頂嬉戲之際，小熊疑似不慎墜谷，據附近民眾所言，由於坡度接近垂直又為岩壁，小熊爪掌無處可附，在光滑的岩壁上碰撞數次後直摔南橫路面，母熊在山頂徘徊卻也不敢直下陡坡，最後只能無奈放棄，看得遊客心驚膽跳。

事發在南橫公路六孔溫泉明隧道一帶，小黑熊從山頂墜至路邊。民眾在目擊事發過程後急忙報案，現場倉促以附近樹葉掩埋後等待救援，路過的機車騎士見到「小黑狗」躺地下，又見有人圍觀，拿手機拍下，細看才發現原來是一頭可能出生才幾週的小黑熊已頭破血流，已明顯無生命跡象。

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由於業務為林保署所轄，警方並不對外發言。林保署台東分署表示，接獲警方通報後急忙派員將小黑熊送往野灣野生動物保育協會救治，但仍告急救無效，將在明天公開說明事發經過。

據事後經過的騎士及附近民眾所言，事發當時已發現山頂騷動，黑熊母子似乎正在嬉戲，突然間小黑熊從垂直的陡壁上摔落，推測高度應有30至40公尺，肉眼見到母熊在山頂如一小點，不斷焦急低吼並刨挖樹枝、土石丟下，所有人也不敢靠近，當下情況顯見母熊十分心急，在山頂徘徊似乎正在尋路下坡未果，最終才放棄。詳細調查及經過仍待林保署台東分署進一步釐清。

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