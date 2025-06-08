中原大學畢業生捐贈吉野櫻 命名「蒙福的一棵樹」

中原大學博雅班畢業生共植「蒙福的一棵樹」。（中原大學提供）

2025/06/08 19:52

〔記者李容萍／桃園報導〕在滿懷祝福的畢業季節，中原大學收到一份溫暖且富含意義的禮物。中原大學「領導創新與博雅碩專班」22位應屆畢業生與2位校友響應捐款，總計捐款60萬元挹注博雅基金，於今（8）日下午舉行「蒙福的一棵樹」捐贈儀式，攜手捐贈1株吉野櫻種在商學院前廣場，以實際行動支持中原大學「百年樹人」的教育理念，也為即將邁入70週年的母校獻上最具生命力的祝福。

校長李英明感謝博雅班畢業生與校友對校園綠化與景觀營造的支持，這株樹齡近40年的吉野櫻，自陽明山移植而來，高近4米，經過專業斷根與養根程序、日前完成種植，命名「蒙福的一棵樹」象徵感恩、傳承與祝福，不僅補上商學院前廣場自2019年榕樹因褐根病及風災影響倒榻以來的綠蔭空缺，為校園增添自然美景與人文氣息，也完善商學院廣場環境，並提升景觀與排水功能。未來每年3月櫻花盛開之際，將成為師生賞景、駐足、沉思的美麗角落，為商學院廣場注入新生命。

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捐樹儀式中，中原大學董事長張光正以博雅班授課教師身分致詞，他在某次博雅感悟的課程上與另一老師易青雲帶領學生「走讀校園」，經過商學院廣場前的空地，有感而發「教育真是百年樹人，想當年，這裡曾有棵樹，可惜…」，學生們竟異口同聲說道「我們來！」，進而促成這次捐款種樹行動。

博雅班畢業生楊蓁蓁朗讀《聖經》詩篇第一篇，詮釋植樹的意涵：「他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所做的盡都順利。」象徵這棵櫻花樹庇蔭後學，延續中原的教育信念。

另一畢業生代表杜柏霖說，博雅班學生來自各行各業，雖身兼工作與家庭責任，仍選擇回到校園進修，展現終身學習的精神。他感性提到，「櫻花雖短暫卻燦爛，正如我們這段學習歷程，雖然時間有限，卻深刻難忘。」選擇捐贈櫻花樹不僅象徵這段旅程的美麗與回憶，也代表對學弟妹的祝福與傳承。

此外，為確保樹木健康成長，移植過程由中原大學地景建築系副教授彭文惠與兼任副教授詹鳳春提供專業諮詢與技術協助，台灣首位女樹醫詹鳳春也出席典禮分享「為了圓滿畢業生的心意，團隊在短時間內完成移植與養護，讓這份祝福得以落地生根，成就一切的美好。」

「蒙福的一棵樹」櫻花樹捐贈牌揭牌儀式，中原大學師長代表與捐資代表合影。（中原大學提供）

中原大學舉辦櫻花樹捐贈活動，出席人數近200人。圖為祝禱時間，與會者低頭禱告。（中原大學提供）

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