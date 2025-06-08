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    助動漫迷圓夢 中市府提供「免費Cosplay課程」

    台中國際動漫博覽會「免費Cosplay課程」開放報名 。（市府提供）

    台中國際動漫博覽會「免費Cosplay課程」開放報名 。（市府提供）

    2025/06/08 18:58

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕2025台中國際動漫博覽會將於9月13日至21日登場，中市府滿足年輕人完美變身需求，推出免費Cosplay入門課程，「妝・髮・拍全包！Cosplay快速上手」，由頂尖師資親授，妝髮、服裝、拍攝一次學會，即日起至23日開放報名。

    新聞局長欒治誼表示，Cosplay是全球動漫文化的重要象徵，Coser是動漫活動中最亮眼的靈魂人物，市府安排這次課程就是要讓零基礎的新手也能安心起步，自信展現角色風采，踏出角色冒險第一步。

    新聞局表示，此次工作坊師資陣容堅強，由國內業界經驗豐富的Coser與創作者聯手指導，包括曾擔任日本「北九州市產業經濟局」觀光大使的NENEKO老師、2017年WCS台灣選拔賽冠軍並擔任2019年AnimeCon C4國際賽評審的雙人團隊Mr.G&Ms.吂老師、WCS台灣COSPLAY高峰會評審總召暨《DREAM創夢Cosplay綜合情報誌》總編輯影繪老師，以及專業Cos服裝工作室設計師MANAMI老師。課程將從角色造型設計、妝髮改造到拍攝實作全面指導，協助學員循序漸進掌握Cosplay的核心技能。課程安排於暑假期間的週末午後上課。

    博覽會活動期間每逢週末推出精彩系列節目，包括動漫音樂秀、動漫大師講座、街頭演出與創意市集等，期盼帶給漫迷多元而有深度的參與體驗。歡迎各界喜愛動漫文化的朋友提早預留時間，一同共襄盛舉。

    前導活動「妝・髮・拍全包！Cosplay快速上手」課程全程免費，即日起開放網路報名至6月23日23時59分截止，限額35名。歡迎對Cosplay有興趣的朋友踴躍參加，一同開啟角色冒險傳說，展現獨特魅力。

    台中國際動漫博覽會「免費Cosplay課程」開放報名 。（市府提供）

    台中國際動漫博覽會「免費Cosplay課程」開放報名 。（市府提供）

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