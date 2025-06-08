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    台日友好！鳳中首訪日本福岡高校 日校讚台生盼持續教育交流

    日本長輩於歡送儀式稱讚鳳中學生，歡迎學生們再來。（校方提供）

    日本長輩於歡送儀式稱讚鳳中學生，歡迎學生們再來。（校方提供）

    2025/06/08 19:00

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台日友好！國立鳳山高中睽違6年日本教育行再啟航，師生38人參訪日本福岡高校，除了進行教育交流，參與文化祭等活動，也入住日本農家生活，體驗日本文化；福岡高校肯定台灣學生英語佳，感謝帶給日本學生良好影響，將加強英語能力，期盼台日教育交流持續下去。

    日本福岡高校校長長沼康成去年11月帶領師生147人參訪鳳山高中，兩校師生教育交流互動熱絡，促成鳳中師生近日回訪福岡高校，學生代表郭育誠及胡華偵以日文、英文致感謝詞，福岡高校也安排管樂社、書道社等社團表演迎接鳳中師生。

    鳳中學生參與日校各班體驗文化祭，展現學校日常學習成果，學生陳采妍說，二年級文化祭主題是世界各國，每班負責不同國家，學生佈置用心、氣氛熱鬧，她不只學到日語，更是跨文化溫暖交流，獲益良多。

    學生參訪過程發現台日文化差異，吳沂家和福岡學伴一起製作文化祭道具，感受像日本動漫裡演的一樣青春，他也翻閱日本教科書，驚訝古文幾乎與台灣所學相同。

    兩校學生交流結束後合影留念，鳳中師長隔天接到福岡高校感謝函，提到這次與台灣學生交流帶給日本學生很好影響，尤其是台灣學生英語比他們好，日本學生覺得要加強英語能力，希望台日教育交流未來能持續下去。

    值得一提的是，鳳中學生期間入住日本農民家庭，與當地居民互動生活，寄宿農家長輩熱情招待，安排溫泉、抹茶、和服、螢火蟲、採梅子、採草莓等活動，也教學生做日式家庭料理，再一起享用美味餐點，感覺像家一樣溫暖。

    學生劉怡伶從這次民泊體驗，認識農耕自給自足生活，張家胤從種田體驗，體會農民辛苦；陳奕帆寄宿傳統寺廟中，學習日本修行文化，對日本道地寺廟及信仰有了深刻印象。

    鳳山高中校長吳曉暢表示，以往鳳中日本教育行以東京或京都等大都會區為主，這次首訪福岡超乎預期受喜愛，未來將繼續辦理深度教育行，以增進國際交流機會，開拓學生國際視野。

    鳳中師生日本教育行合影留念。（校方提供）

    鳳中師生日本教育行合影留念。（校方提供）

    鳳山學生入班體驗福岡高校文化季活動。（校方提供）

    鳳山學生入班體驗福岡高校文化季活動。（校方提供）

    鳳山高中與福岡高校兩校師生合影留念。（校方提供）

    鳳山高中與福岡高校兩校師生合影留念。（校方提供）

    鳳中學生入住廣木農家抹茶體驗。（校方提供）

    鳳中學生入住廣木農家抹茶體驗。（校方提供）

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