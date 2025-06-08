世界海洋日 台江200人倡守護溼地海草

台江青春伴行今天起行，200餘人齊走倡議守護溼地海草。（記者王姝琇攝）

2025/06/08 18:59

〔記者王姝琇／台南報導〕第12屆台江青春伴行，在世界海洋日起行，200多位台江親師生，齊集海尾大道公廟陪伴即將畢業的同學，踏溯台江全程23公里，挑戰畢業成年禮；並以走路行動，為台江內海發聲，倡議守護台江溼地河川，保育貝克氏鹽草。

社大台江分校執行長吳茂成表示，12年來台江青春伴行由在地社區學校與台江國家公園共同合作辦理，陪伴台江畢業生在離開學校前，實際踏溯台江多樣性生態及文化路徑，成為台南市特有的另類畢業徒步旅行，更是學子的成年禮，今年剛好在世界海洋日舉行。

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副市長趙卿惠表示，台江青春伴行邁入第12週年，每年舉辦，我們都把它當作地方的大事情，也是市政府的大事情，台江青春伴行倡議守護台江溼地，保育貝克氏海草，非常的有意義，如今保育招潮蟹也在我們的努力之下，也回來了，希望大家繼續努力，讓生態回到我們的家鄉，讓生態回到我們生活的日常。

南市文化局長黃雅玲指出，台江青春伴行，有很重要的意義就是文化永續，它並不是一個口號，而是我們切身來行動，台江青春伴行這一段路，事實上也非常的「酷」，在文化傳承是我們每一個人的責任，希望大家走這一段路，留下最棒的一個青春的記憶，並帶著這個記憶，我們更有勇氣的走向明天。

和順國中戴宛諭同學分享，一路走來看到很多事物，像是阿勃勒、魚塭、彈塗魚等，這趟路程可以學習到很多新事物，對我很有幫助，可以運用到學習上，這次跟著媽媽、姐弟一起來參加，真的很開心，可以跟著家人一起來走路認識我的家鄉。

安慶國小吳妍熹也說，第1次台江青春伴行，一路上看到了招潮蟹、彈塗魚，雖然很熱，但是很好玩，因為快畢業了，很難得可以這樣出來一起走路。

長安國小老師翁育民表示，很高興連續12年帶孩子們一起出來走，每2年都會帶著畢業生孩子來走，都會很珍惜每場的機會，這趟路程非常契合學校所講述的校本課程相關，及一路上所感受到的事物，埋下對台江非常深刻的種子，等待著在台江的土地發芽。

第12屆台江青春伴行在今天世界海洋日起行。（記者王姝琇攝）

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