為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    世界海洋日 台江200人倡守護溼地海草

    台江青春伴行今天起行，200餘人齊走倡議守護溼地海草。（記者王姝琇攝）

    台江青春伴行今天起行，200餘人齊走倡議守護溼地海草。（記者王姝琇攝）

    2025/06/08 18:59

    〔記者王姝琇／台南報導〕第12屆台江青春伴行，在世界海洋日起行，200多位台江親師生，齊集海尾大道公廟陪伴即將畢業的同學，踏溯台江全程23公里，挑戰畢業成年禮；並以走路行動，為台江內海發聲，倡議守護台江溼地河川，保育貝克氏鹽草。

    社大台江分校執行長吳茂成表示，12年來台江青春伴行由在地社區學校與台江國家公園共同合作辦理，陪伴台江畢業生在離開學校前，實際踏溯台江多樣性生態及文化路徑，成為台南市特有的另類畢業徒步旅行，更是學子的成年禮，今年剛好在世界海洋日舉行。

    副市長趙卿惠表示，台江青春伴行邁入第12週年，每年舉辦，我們都把它當作地方的大事情，也是市政府的大事情，台江青春伴行倡議守護台江溼地，保育貝克氏海草，非常的有意義，如今保育招潮蟹也在我們的努力之下，也回來了，希望大家繼續努力，讓生態回到我們的家鄉，讓生態回到我們生活的日常。

    南市文化局長黃雅玲指出，台江青春伴行，有很重要的意義就是文化永續，它並不是一個口號，而是我們切身來行動，台江青春伴行這一段路，事實上也非常的「酷」，在文化傳承是我們每一個人的責任，希望大家走這一段路，留下最棒的一個青春的記憶，並帶著這個記憶，我們更有勇氣的走向明天。

    和順國中戴宛諭同學分享，一路走來看到很多事物，像是阿勃勒、魚塭、彈塗魚等，這趟路程可以學習到很多新事物，對我很有幫助，可以運用到學習上，這次跟著媽媽、姐弟一起來參加，真的很開心，可以跟著家人一起來走路認識我的家鄉。

    安慶國小吳妍熹也說，第1次台江青春伴行，一路上看到了招潮蟹、彈塗魚，雖然很熱，但是很好玩，因為快畢業了，很難得可以這樣出來一起走路。

    長安國小老師翁育民表示，很高興連續12年帶孩子們一起出來走，每2年都會帶著畢業生孩子來走，都會很珍惜每場的機會，這趟路程非常契合學校所講述的校本課程相關，及一路上所感受到的事物，埋下對台江非常深刻的種子，等待著在台江的土地發芽。

    第12屆台江青春伴行在今天世界海洋日起行。（記者王姝琇攝）

    第12屆台江青春伴行在今天世界海洋日起行。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播