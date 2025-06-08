拚城市外交 台南赴北海道「YOSAKOI索朗祭」宣傳

台南市長黃偉哲赴北海道拚城市外交，會見北海道議會與富良野市議會議長。（台南市政府提供）

2025/06/08 18:53

〔記者王姝琇／台南報導〕為推動實質的城市外交，台南市長黃偉哲率團赴北海道夏日祭典「YOSAKOI索朗祭」設攤宣傳台南觀光物產，馬不停蹄分別會見北海道議長冨原亮、富良野市議會議長涉谷正文，期拓展更多交流，將台南推向國際。

黃偉哲去年初次率團赴北海道行銷推廣時，就受到當地熱情歡迎，北海道議會更在7月組團參加於台南舉辦的台日交流高峰會。冨原亮議長特地在假日前來與黃偉哲市長會面，非常肯定台南推動與北海道交流的誠意努力，也表示希望未來有機會帶議員們到台灣、台南，黃偉哲也熱情邀請其在今年11月來參加台南旅展，或明年春天到台南賞燈，參加台南國際蘭展。

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富良野市由涉谷議長等人今年發起，在5月訂購3噸多的台南金鑽鳳梨，黃偉哲也贈送台南鳳梨給富良野高中的學生作為營養午餐，台南鳳梨的美味在當地得到很好的口碑。除了物產交流如火如荼地進行，富良野市也與台南合作小學生線上交流，並在去年派員參加「台南400馬拉松挑戰賽」，今年更預定參加台南國際芒果節。

涉谷議長表示，富良野市正考慮採購台南芒果，也希望更進一步推動雙方教育交流，與黃偉哲市長暢談未來交流願景。黃偉哲表示，台南市利用每一次出訪機會，為城市外交奠定基石，為台南觀光物產打響知名度。這次來到北海道，除了實際向群眾推薦台南，也與當地政要會商，為台南走向國際開拓更多可能性，也希望將台日友誼延續到下一代。

台南市長黃偉哲赴北海道拚城市外交，會見北海道議會與富良野市議會議長。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲赴北海道拚城市外交，會見北海道議會與富良野市議會議長。（台南市政府提供）

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