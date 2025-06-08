台南北區育兒講座 鼓勵生育反轉人口負成長

北區公所攜手家庭教育中心辦理育兒講座。（北區區公所提供）

2025/06/08 18:22

〔記者王姝琇／台南報導〕北區人口總成長數呈現負成長，北區區公所今天辦理「成就解鎖．育兒不卡關」家庭教育講座，邀台南大學諮商與輔導學系副教授吳麗雲分享如何育兒不卡關，並帶來幼兒發展階段和親職教育的實務經驗，期盼藉此激勵新婚家庭願意生育、敢於生育。

南市民政局資料統計顯示，截至今年年5月，北區人口總成長數減少136人，呈現負成長；今年新生兒至5月統計為21人，相較2023年12月底573名新生兒,，及2024年12月底557名新生兒的出生，新生兒人數逐年下滑。

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北區區長潘寶淑表示，希望藉由與家庭教育中心的合作，讓新手爸媽獲得育兒上的知識，並透過育兒講座讓父母理解政府的新生兒政策；讓新婚家庭願意生育、敢於生育，增強人口結構及經濟發展。

吳麗雲老師的講解讓新手爸媽了解孩子的成長需求，並學習實用的育兒技巧和方法，同時現場也帶領家長們手作活動學習與嬰幼兒的互動小技巧。現場的新手爸媽們和小朋友愛的互動，甚至看到有3位小朋友的家庭出現，鼓勵生育的政策逐漸出現成效，透過講座及活動，才能產出更貼近爸媽的需求。

潘寶淑說，錯過今日活動的家長，可以持續關注北區公所的臉書「台南市北區區公所-鎮北城事」，今年9月仍將攜手家庭教育中心辦理第2場講座，歡迎報名，持續關心育兒相關講座，新手爸媽不孤單，增加生育率的路上有公所陪伴你們。

北區公所攜手家庭教育中心辦理育兒講座。（北區區公所提供）

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