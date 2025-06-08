為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南北區育兒講座 鼓勵生育反轉人口負成長

    北區公所攜手家庭教育中心辦理育兒講座。（北區區公所提供）

    北區公所攜手家庭教育中心辦理育兒講座。（北區區公所提供）

    2025/06/08 18:22

    〔記者王姝琇／台南報導〕北區人口總成長數呈現負成長，北區區公所今天辦理「成就解鎖．育兒不卡關」家庭教育講座，邀台南大學諮商與輔導學系副教授吳麗雲分享如何育兒不卡關，並帶來幼兒發展階段和親職教育的實務經驗，期盼藉此激勵新婚家庭願意生育、敢於生育。

    南市民政局資料統計顯示，截至今年年5月，北區人口總成長數減少136人，呈現負成長；今年新生兒至5月統計為21人，相較2023年12月底573名新生兒,，及2024年12月底557名新生兒的出生，新生兒人數逐年下滑。

    北區區長潘寶淑表示，希望藉由與家庭教育中心的合作，讓新手爸媽獲得育兒上的知識，並透過育兒講座讓父母理解政府的新生兒政策；讓新婚家庭願意生育、敢於生育，增強人口結構及經濟發展。

    吳麗雲老師的講解讓新手爸媽了解孩子的成長需求，並學習實用的育兒技巧和方法，同時現場也帶領家長們手作活動學習與嬰幼兒的互動小技巧。現場的新手爸媽們和小朋友愛的互動，甚至看到有3位小朋友的家庭出現，鼓勵生育的政策逐漸出現成效，透過講座及活動，才能產出更貼近爸媽的需求。

    潘寶淑說，錯過今日活動的家長，可以持續關注北區公所的臉書「台南市北區區公所-鎮北城事」，今年9月仍將攜手家庭教育中心辦理第2場講座，歡迎報名，持續關心育兒相關講座，新手爸媽不孤單，增加生育率的路上有公所陪伴你們。

    北區公所攜手家庭教育中心辦理育兒講座。（北區區公所提供）

    北區公所攜手家庭教育中心辦理育兒講座。（北區區公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播