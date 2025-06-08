台大創投遭質疑黑箱 校方：均依規辦理並受校內外監督

台大成立創投公司，遭質疑有治理黑箱，以及與富邦財團間的利益問題。（資料照）

2025/06/08 18:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕台大成立創投公司，遭質疑有治理黑箱，以及與富邦財團間的利益問題，校方回應，在該公司持股為45%，符合相關規定，「台大」商標二字也經過校方審議授權，與國發會配合方案細節仍在討論階段，後續將主動公開說明，而學校大額投資都將經由校務基金管理委員會通過，並受校內外監督。

台大說明，政府為擴增台灣創新創業投資市場規模與留住國內優秀人才，國發會展開一系列新政策，其中1項即為聯手台灣大學成立國內首個校友創投基金，強化學校與校友創新創業生態系，讓學校及校友的研究成果與實驗室的創新技術可以轉化為商業成果。

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台大指出，投資基金由校友投資成立後，國發基金將加碼投資，學校亦可取得技術股，三方共同合作創造三贏。國發會亦希望將來以此模式推廣至台灣其他學校，甚至進而與國外知名大學合作規劃設立創投基金。為推動此政策，在募得投資基金之前，須先成立「台大校友創業投資管理顧問股份有限公司」，以籌備相關募資及投資事宜。

台大表示，校方為能積極參與未來基金的運作，保障學校及校友權益，未來也能透過管理顧問公司的經營團隊來提供經驗並輔導學生和校友進行創業，讓校園研發的科技有機會産業化。於是在今年該公司現金增資時，於1000萬元資本額中，出資450萬元，期能保持發言權來為學校及校友服務。

台大解釋，校方在該公司的股份為45%，合於國立大學校院校務基金管理及監督辦法第15條中學校持有公司及企業股權，不得超過該個別公司及企業股份50%的規定，又投資金額未達500萬元，是學校財務處的權責，財務處亦謹慎依相關辦法處理投資事宜，合乎相關程序與規定。另因公司名稱中有「台大」2字，也提請台大商標使用管理委員會審議，並獲得授權。

在後續募資事宜部分，台大表示，目前已獲得多位具有創業與投資專業背景的校友熱情響應，願意出資並投入經驗，同時也將申請國發基金挹注。至於校務基金是否投入，要先經過校務基金管理委員會的審議，也會依相關規定接受校內、外權責機關的監督。

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