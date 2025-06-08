台中還有10.8萬盞鈉光路燈 建設局：今年全部汰換

建設局表示將汰換老舊路燈成高效節能LED燈。（資料照）

2025/06/08 17:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市路燈已陸續更換為LED燈，但遭質疑，台中市目前路燈還有鈉光燈，建設局長陳大田表示，今年元月推動「節能路燈換裝暨維護PFI計畫」，預計於今年將全部汰換10.8萬盞鈉光燈，加上舊式LED燈明年底前全面汰換26.8萬盞傳統燈具為高效節能LED燈，每年可節省約8000萬度電、減少3.9萬公噸碳排放，等同8萬輛汽車年排放量；至於智能路燈約在今年7月安裝的偏遠地區，若有損壞可自動通報。

民進黨議員張玉嬿表示，台中市府正換裝高效節能LED路燈，但是目前台中市鈉光燈還有10萬多盞，究竟時可全面下架？ 她從2017年4月就主張傳統鈉光路燈全面下架，8年後的路燈管理中心終於掛牌，鈉光燈目前還有10萬盞未換。

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此外，第一批水銀路燈汰換成LED燈至今9年，全市舊式LED燈也要逐步換裝為高效能LED路燈，同時新設路燈目前設置時間太長，應一併檢討縮短時效。

張玉嬿表示，山區及偏遠路段的路燈不亮，民眾不易通報維修，建議無論換裝或新設都應一律改為智能路燈。

建設局長陳大田表示，將以車站、教學醫院、大專院校、高中職學校及熱門商圈、景點周邊500公尺內、路寬15公尺以上的路段為第一波汰換區域，預計至6月底完成1萬1,100盞燈具汰換。

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