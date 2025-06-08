樹屋來了！八卦山「卦山小屋」啟用 親子新秘境報到

主打自然融合、全齡共融的八卦山「卦山小屋」森林探索遊戲場今天正式啟用。（記者張聰秋攝）

2025/06/08 17:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕樹屋來了！彰化八卦山大佛風景區再添新亮點，全新打造的「卦山小屋」森林探索遊戲場今（8）日下午正式啟用，主打自然融合、全齡共融概念，以原木搭建的童趣樹屋，結合滑梯、鑽籠、攀爬平台與特色座椅，吸引不少家長帶孩子搶先體驗，現場笑聲不斷，成為親子共遊的新秘境。

卦山小屋就位於「森呼吸計畫」核心區域，與原有的親子探索區相連，鄰近八卦山全縣最長的滑梯──高低落差8.5公尺、全長27公尺的溜滑梯，兩大設施形成互補，串連出一個更豐富好玩的親子遊憩空間。

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這座全新兒童遊戲場設於縣府城觀處旁，距離八卦山遊客中心不遠，全區以森林探索為主題，設施多採用原木材質，保留地形自然起伏，營造能讓孩子鑽爬、滑行、攀爬的冒險樂園。尤其高架開放式的涼亭造型平台，連接木棧道與攀爬繩網，搭配樹穴設計與貫穿上下如水管般通道，更激發小朋友穿梭探險的興趣，猶如置身童話場景。

彰化縣長王惠美表示，「卦山小屋」是縣府向內政部國土署爭取補助辦理的計畫，總經費約364萬元，其中縣府自籌55萬元，打造出融合遊戲、環境教育與美感設計的探索空間。

她說，卦山小屋延續「八卦山大佛綠地森呼吸」空間再造理念，從設計到施工都秉持簡單、自然、好用的原則，盼孩子在遊戲中學習合作、發展勇氣，未來也將結合戶外課程，成為寓教於樂的新基地。

八卦山全新啟用「卦山小屋」，今天吸引許多家長帶孩子來體驗，木造平台搭配紅色蝴蝶結拱門很吸睛。（記者張聰秋攝）

小朋友在原木平台上的網繩鑽籠中穿梭，像是鑽進樹洞，展開冒險之旅。（記者張聰秋攝）

木作小攀岩坡吸引一票小朋友排隊體驗。（記者張聰秋攝）

「卦山小屋」遊戲場周邊設置蝸牛、鳥類等造型木雕座椅與小屋，增添童趣氛圍。（記者張聰秋攝）

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