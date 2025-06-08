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    古坑咖啡打出國際名聲！ 雲林縣府、古坑農會辦首屆烘豆交流賽

    雲林縣府與古坑鄉農會合辦首屆咖啡烘豆交流賽，盼將在地優質咖啡生豆推廣。（圖由雲林縣政府提供）

    雲林縣府與古坑鄉農會合辦首屆咖啡烘豆交流賽，盼將在地優質咖啡生豆推廣。（圖由雲林縣政府提供）

    2025/06/08 17:18

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣古坑鄉是台灣咖啡產地之一，為推廣在地咖啡豆，縣府與古坑農會合作舉辦雲林縣第一屆咖啡烘豆賽，吸引50名烘豆師參加，使用在地生豆進行比賽，經3天賽事成績出爐由來自台北的「巴西大叔」翁維瓏拿下冠軍。翁說，古坑的咖啡生豆品質、風味近幾年大幅提升，會在店裡大力行銷；古坑農會表示，已有半數參賽者想購買古坑咖啡生豆，對地方是很大的鼓舞。

    縣府統計，雲林縣內種植咖啡面積約62.75公頃，產量約60.44公噸，占全國5%，年產值近2億元，以古坑鄉種植為主。農業處副處長蔡耿宇表示，古坑鄉內的咖啡品質已走入國際，如今年有3組由地方咖啡豆業者，送至全球知名咖啡評鑑單位 Coffee Review，皆獲得93、94分評分，全數被評為「Outstanding 出色」等級，創下地方咖啡豆國際評比新高，為讓更多喜愛咖啡者知道當地產業蛻變，因此舉辦烘豆交流賽，藉由50位烘豆師技術交流，也將古坑咖啡生豆推廣，比賽用豆同樣使用獲高評分的3組生豆。

    經過3天賽事成績出爐，由翁維瓏以總分367.5分獲得冠軍，賴昱同以367分獲得亞軍，第三名則由李泓錡以366.5分獲得。翁維瓏表示，以前古坑咖啡生豆，常帶有穀物味、堅果可可的調性，此次比賽用豆都有花香、紅糖、熱帶水果等香氣，明顯感受得出來古坑咖啡的品質更進步，也會願意買生豆回去烘焙，向消費者大力推廣。

    副縣長謝淑亞表示，每一位參賽者都是雲林咖啡文化的重要推手，藉由這場比賽希望打響古坑咖啡名聲，也會持續透過交流競賽，提升雲林在地的技術；古坑農會表示，已有半數選手對古坑咖啡豆品質驚艷不已，表明想要購買，對地方很大鼓舞。農會將持續輔導咖啡農精進烘豆技術，並拓展市場通路。

    雲林縣府與古坑鄉農會合辦首屆咖啡烘豆交流賽，盼將在地優質咖啡生豆推廣。（圖由古坑鄉農會提供）

    雲林縣府與古坑鄉農會合辦首屆咖啡烘豆交流賽，盼將在地優質咖啡生豆推廣。（圖由古坑鄉農會提供）

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