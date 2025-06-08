腦死男子器捐 國道5號警車開道急送 6病患受惠

國9隊警車開道，護送載運器官的救護車沿著雪隧北上送往各移植醫院。（圖由國9隊提供）

2025/06/08 17:13

〔記者江志雄／宜蘭報導〕〔記者江志雄／宜蘭報導〕一名30歲男性6日因腦幹出血，送到宜蘭縣國立陽明交通大學附設醫院搶救後被判定腦死，家屬同意捐出器官，院方今天（8日）辦理器官摘除手術，一顆腎臟愛留在宜蘭，其餘心臟、肺臟、肝臟、一腎臟及小腸北送，由國道警察警車開道，將器官送到各移植醫院，男子捐出的器官幫助6人重生。

今天適逢週日，國道5號及雪隧北上車多壅塞，摘除心臟冰凍保存黃金時間只有2小時，運送作業與時間賽跑，國道警察第9大隊警車負責前導開道，運送器官的救護車從後跟隨，共護送4趟次，第一趟在上午11點10分出發，下午1點40分完成任務。

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據了解，這名男子被判定腦死，家屬同意捐出他的器官遺愛人間，經器官捐贈移植登錄中心配對，陽明交大醫院為腎臟移植醫院，一顆腎臟留宜蘭，其餘心臟、肺臟、肝臟、一腎臟及小腸，別分送往台大醫院、基隆長庚醫院、中國醫藥大學附設醫院移植，總計有6名受惠者。

陽明交大醫院今天執行器官摘除手術，碰上國5交通尖峰時段，車流眾多易造成壅塞，所幸有國9隊警車開道，將器官送達移植醫院，共同成就捐贈者遺愛人間的心願。

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