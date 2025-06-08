最狂鐵路便當！ 社頭「福井食堂」每份400元日日秒殺

左圖為陳朝強（右）與鐵道迷康學鳯（左）坐高鐵運送50份便當北上參加台鐵便當節。（照片由陳朝強提供）

2025/06/08 17:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕第十屆台鐵便當節今天傍晚於台北車站一樓大廳落幕，今年共吸引台、日共50多間鐵路便當業者及觀光餐飲業參展，而最有人氣的便當店是哪間？答案是彰化社頭「福井食堂」，每日限量50份，每份400元的便當，每天一開賣就「完售」，但連續3天「完售」能賺多少？陳朝強坦言，血本無歸。

陳朝強連續6年參加，但老鐵道迷都知道他每年都「血本無歸」，但越是如此，鐵道迷越挺他。台鐵公司前董事長杜微在今年3月退休前還親自到社頭拜託陳朝強「今年一定要來參加」。

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今年「福井食堂」一如往年，被安排在最顯眼的櫃位，而「開賣即完售」的老戲碼天天上演。為了賣這50份便當，在社頭的陳朝強跟便當店員工必須4點起床開伙，完成備料後煮食，裝上特製餐盒再與另一夥伴帶著50份便當到高鐵彰化站趕高鐵北上參展，10點準時開賣。

陳朝強說，這是台、日鐵路便當切磋技藝的時刻，日本公司跨海來台，大都承租大型中央廚房，而福井只是小便當店，只能在社頭本店現做，當日運送，而便當不能久放，要一賣就完售，所以堅持只賣50份，他每天有2人來回坐高鐵運送，光交通成本就要3000元，很多時候都鐵道迷友情贊助擔任運送員。

陳朝強表示，台鐵便當節賣的是「鐵道意象」，盛裝的餐盒是賣點，之前他委託鶯歌的陶瓷廠做「135巡道車」的陶瓷便當，便當每個賣600元；今年發現台南有廠商做「大同電鍋小餐盒」，便以「大同電鍋」為主題意象，每個賣400元，他希望鐵道迷能把餐盒當作收藏品，光容器的成本就佔便當的6、7成。

陳朝強坦言「來參展純粹是交朋友」，而便當裡的內容也不能太隨便，他用社頭在地好料，例如真姐Pure Food 鐵蛋、阿鎮香腸、豐成濁水米、天福肉鬆還有社頭農會的芭樂芯葉茶。希望透過這個便當傳達社頭好滋味。

鐵道迷詹學強說，陳朝強有濃濃的「鐵道情懷」，用滿滿的誠意和文化創意去完成台鐵便當節，「他的便當有鐵道魂」，難怪一推出就秒殺。鐵道迷都知道他在「賠錢做便當節」，但越是這樣，大家越挺他。

福井食堂便當，每日限量50份，開賣即完售。（照片陳朝強提供）

這是去年陳朝強用陶瓷便當盒參展。（陳朝強提供）

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