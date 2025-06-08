台中大里圖書館缺無障礙斜坡道 民怨坐輪椅進出難

台中市立圖書館大里大新分館1樓進出口只有階梯，沒有無障礙斜坡道，遭抱怨對行動不便民眾不友善。（記者陳建志攝）

2025/06/08 17:09

〔記者陳建志／台中報導〕台中市立圖書館大里大新分館1樓是圖書館，2樓則是調解會，平時除了有到圖書館看書的民眾，也很不少人因車禍受傷行動不便，要坐輪椅到2樓的調解會調解，不過民眾抱怨該處建物一樓入口處是階梯，並沒有無障礙斜坡道，坐輪椅行動不便的民眾進出不方便，希望能早日設置無障礙坡道。

有民眾向本報投訴，台中市立圖書館大里大新分館平時有不少民眾來看書、看報紙，不過1樓大門入口處卻是階梯，並沒有設置一般公共建築物都會有的無障礙斜坡道，對於行動不便的民眾來說並不友善。

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該位民眾指出，這棟建築物除了1樓是圖書館，2樓則是大里區調解委員會，因有不少都是車禍事故後的調解，其中不少當事人因為車禍受傷，不是拿拐杖，就是坐輪椅，都要靠家人抬著輪椅進出，真的很不方便，希望能早日設置無障礙斜坡道。

大里區公所主秘何子昇表示，目前該棟建物正在進行結構補強規劃設計，原本想一併設置無障礙坡道，但評估發現若要設置無障礙坡道，將影響前方現有的車道，並須將花台一併打除，經費、時間都不夠，因此無法在結構補強時一併施工，將另外評估設置無障礙坡道的方式。

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