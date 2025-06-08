今年首颱本週生成？ 氣象署：週二前機會不大

未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/06/08 16:48

〔記者林志怡／台北報導〕今年迄今台灣周邊仍未有任何颱風生成，但近期菲律賓東方、南海區域都有熱帶擾動醞釀。中央氣象署指出，未來一週午後雷雨降雨區域較大，並容易有短延時強降雨、雷擊、強陣風，且週四前各地高溫普遍可達31度或以上，下半週則有低壓接近台灣，造成降雨機率提高，但是否生成颱風還有待觀察。

中央氣象署預報員林定宜指出，目前台灣東方海面有大範圍的太平洋高壓，而高壓南側是東北信風區，南海則有西南風吹拂，整個菲律賓東方海面與南海都成為低壓區，有利於未來熱帶擾動發展，目前菲律賓東方、南海各有熱帶擾動生成，但未來哪一個會發展為熱帶性低氣壓或颱風「還不一定」。

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林定宜表示，前述兩個熱帶擾動目前都位於季風低壓區內，現階段都是外圍對流較強，中心區域發展相對較弱，雖有相對合適的海溫、垂直風切條件，但熱帶擾動都還在整合階段，未來生成颱風的變數較大，預估在週二前成颱機率較低，後續則都還有待觀察。

此外，對於未來一週天氣，林定宜說明，明天台灣周邊風向將轉為東南風，天氣較不穩定，各地上半天多雲到晴，中午過後西半部地區、東半部山區可能有局部午後雷雨發生，且東南部、北部山區中午過後可能有較大雨勢；週二、週三台灣周邊風向轉為偏東風，主要降雨區域分佈在東半部地區，且中午過後其他山區可能有較大的午後雷雨出現。

林定宜表示，熱帶擾動可能在週四接近台灣，屆時東南部、恆春半島、南台灣、東半部地區較容易有降雨，其他地區如北部地區、中部山區也會有短暫陣雨或雷雨，待低壓在週五後逐漸遠離台灣，台灣周邊轉為偏南風至西南風，並將帶來南方水氣，中南部、東南部地區降雨機率較高，其他地區恢復午後雷雨為主的天氣型態。

氣溫方面，未來一週在沒有降雨的情況下，各地週四前高溫都可達到31至33度，明日屏東部分鄉鎮可能有36度或以上高溫，週四後則因為低壓接近、南方水氣影響，降雨將造成各地氣溫略有下降。

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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