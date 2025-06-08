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    大雷雨轟炸花蓮！ 14縣市持續大雨特報

    氣象署對南投縣、雲林縣、嘉義縣和花蓮縣發布大雷雨即時訊息。（擷取自中央氣象署）

    氣象署對南投縣、雲林縣、嘉義縣和花蓮縣發布大雷雨即時訊息。（擷取自中央氣象署）

    2025/06/08 16:51

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今（8）日持續對14縣市發布大雨特報，並於16時18分針對「花蓮縣」發布大雷雨即時訊息，且對花蓮縣三棧溪發布「山區暴雨之溪水暴漲警示」，持續時間至18時18分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

    氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（8）日屏東地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。大雨特報範圍包括：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

    氣象署提醒，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

    14縣市持續發布大雨特報。（擷取自中央氣象署）

    14縣市持續發布大雨特報。（擷取自中央氣象署）

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