菲東、南海2擾動整併增強成颱風？ 專家曝可能成形時間及對台影響

有氣象專家8日指出，熱帶系統若增強成熱帶低壓或輕颱，往廣東沿岸靠近的機會將大幅提高，就算不直接影響台灣，外圍環流仍可能為迎風面地區帶來顯著降雨。（資料照）

2025/06/08 16:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週南海及菲律賓東方一帶的熱帶系統有逐漸活躍趨勢，仍有待觀察是否會發展成今年第一號颱風「蝴蝶」並進一步影響台灣。有氣象專家今天（8日）指出，熱帶系統若增強成熱帶低壓或輕颱，往中國廣東沿岸靠近的機會將大幅提高，且由於外圍環流相當大，就算不往台灣來，仍可能為迎風面地區帶來顯著降雨。

本週菲律賓東方海面至南海有熱帶擾動發展的機率，但發展強度及位置仍有不確定性，其中菲國東方的熱帶擾動92W和南海系統被認為較有可能升級成颱風。台大大氣科學博士林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，根據歐洲ECMWF今晨最新數值模式模擬顯示，在南海至菲島附近海域這一大片季風低壓槽內，擾動爭相吸收能量、爭取資源、壯大自己，而模式預估南海擾動後續將整併原先的92W。

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林得恩接著說：「不管它（南海系統整併92W後）最終會不會再增強為颱風，但它在南海停留的時間非常久（6/10至6/14），並擔任提供充沛水氣的角色，這也會導致台灣地區降雨轉趨顯著且集中，特別是在6/12至6/14這段期間。」

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天則在臉書表示，「目前雲層發展看起來逐漸有長起來的趨勢，但還是沒有很明確的組織性，搭配上模式的底層風場後，可以看出從南海中部到菲律賓呂宋島附近是目前季風低壓槽的位置，呈現東西狹長狀，隱約有環流中心在呂宋島東邊近海，但大部分的雲層落在呂宋島以西。」

「根據過去經驗，環流中心有很大機會跳過呂宋島跑到南海上空去發展，如此一來最後環流真正鞏固組織起來的位置就有機會在南海出現，那麼發展增強後的系統（熱帶低壓或輕度颱風）往廣東沿岸靠近的機會就會大幅度提高，今天到明天之間整個低壓環流組織的變化相當關鍵，值得密切注意。」

吳聖宇評估，「由於環流很大，因此發展的速度應該不會很快，真的要形成熱帶低壓或是颱風大概要等到週二或週三（6/10、6/11）才有機會。最後如果不往台灣來的話，雖然沒有直接的威脅，但是它的外圍、尤其是環流東半圈的西南季風強風軸就有比較高的機會來到台灣附近，是否為迎風面地區帶來顯著降雨需要持續留意。」

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