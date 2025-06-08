高雄左中、雄中藝才班首度聯展 用舞蹈與音樂激出火花

左營高中舞蹈班與高雄中學音樂班首度跨校、跨科合作進行畢業演出。（高雄市教育局提供）

2025/06/08 16:47

〔記者許麗娟／高雄報導〕左營高中舞蹈班與高雄中學音樂班首度跨校、跨科合作，於今天（8）日在左營高中劇場舉「再見拾柒—致我們的未完待續」畢業創作演出，用舞蹈與音樂激起兩校跨域的藝術火花。

這場難得的跨校合作，源自高雄市教育局長、前左中校長吳立森與雄中校長莊福泰在任職時牽線促成，並於113學年度9月起正式展開跨域教學交流，由左中舞蹈班老師張雅婷為高雄中學教授肢體課程，開啟音樂班學生的肢體表達與空間感知能力；雄中音樂班老師曹銘倉則持續為左中舞蹈班授課音樂導聆與作曲配置課程，深化舞者對音樂結構與情感表達的理解，展演籌備期間，更是每週二至左中劇場頻繁排練。

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雄中校長莊福泰表示，這是雄中音樂班與左中舞蹈班第一次跨校、跨科別合作展演，學生們在共同創作與排練過程中，看見彼此不同領域的優點與特長，從中學習、成長，這正是藝術教育中最珍貴的養分。

左中校長林百鴻說，兩校合作最重要的不是成果，而是學生們在過程中，學會如何跨越不同藝術之間的差異，從理解走向真正的合作，這場演出就是他們成長的見證。

左營高中舞蹈班與高雄中學音樂班首度跨校、跨科合作進行畢業演出。（高雄市教育局提供）

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