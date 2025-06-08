離譜謠言！ 網傳台灣成亞洲最大兒童販賣國 還拖CIA下水

近日網上流傳「CIA統計2024年上半年台灣8萬人失蹤」、「國際兒童協會稱台灣是亞洲最大的兒童販賣國」等訊息，台灣事實查核中心發布報到直指這些傳聞為虛假訊息。孩童示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照，交通局提供）

2025/06/08 18:55

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日網上流傳「美國中情局（CIA）統計2024年上半年台灣8萬人失蹤」、「國際兒童協會稱台灣是亞洲最大的兒童販賣國」等訊息，台灣事實查核中心發布報告表示這些傳聞為虛假訊息，CIA從未發布過相關資訊，也沒有「國際兒童協會」這個組織。

最近在Threads、Tiktok上流傳「中情局統計2024年上半年台灣8萬人失蹤」、「國際兒童協會：台灣已經亞洲最大的兒童販賣國」等內容，其中Tiktok早在去年就有類似傳言，還有人做短影片散播，並貼出相關新聞畫面佐證傳聞說法。

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不過查核中心檢索CIA官網，並沒有找到該局曾經發布過相關資訊，瀏覽各地外媒、台灣媒體也沒有相關報導。我國刑事局則直言，網傳說法是假消息，CIA並沒有公布台灣失蹤人口數據等資訊。而警政署今年1月14日公布的「失蹤人口統計」資料，顯示2024年全台警方全年接獲失蹤人口通報案件為2萬4759件，統計所列「案件數」包含尚未完全確認的臨時通報紀錄，不等同於實際失蹤人數，因此沒有半年內8萬人失蹤這種事發生。

針對「國際兒童協會稱台灣是亞洲最大的兒童販賣國」，還有Tiktok短片貼出標題為「1年3萬人失蹤 單月109學童上學不見」來企圖佐證傳言，查核中心透過網路檢索為TVBS在2014年的報導，報導標題指的是2014年全年失蹤人口數，並非單指兒童。根據內政部統計，2014年失蹤人口總數為26,940件，其中未滿12歲兒童（含幼童）為825件、12至17歲7572件。

而且「國際兒童協會」這組織恐怕也是捏造。國際防治兒童販運與性剝削組織（ECPAT）成員、長年致力於保護台灣兒少免於被販運或性剝削的台灣展翅協會表示，從未聽聞傳言提及的「國際兒童協會」這個組織。而作為全球防制兒童失蹤與性剝削權威機構的國際失蹤與受剝削兒童中心（ICMEC），據其公開資訊，目前並未將台灣列為重點觀察對象。

另外，美國國務院每年定期公布的全球防制人口販運評比結果報告，2024年、2023年、2022年、2021年、2020年的報告內容，台灣連續15年在全球180多國及地區評比名列「第1級」國家，代表政府在保護受害者方面達到國際標準。查核中心表示，「傳言錯誤引用過時新聞畫面、虛構中情局發布台灣失蹤人數資料、捏造不存在的國際組織等，因此為錯誤訊息。」

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