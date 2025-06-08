新北3年挹注5千萬 投入學前本土語言教育

新北市同榮國小附設幼兒園推動學前本土語言教育，幼生在操作人偶的過程中分享客語故事。（教育局提供）

2025/06/08 16:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市111至113學年度共投入逾5000萬元，推動學前本土語言教育，113學年度共有65所幼兒園參與教育部「台灣台語沉浸式教學融入教保活動課程」計畫，為全國參與數量最多的縣市，其中，泰山區同榮國小附幼榮獲客家委員會「113年度客語教學優良教案設計甲等」及「教材教具設計佳作」肯定。

教育局長張明文指出，新北市推動台灣台語、客家語與原住民族語三語並進策略，透過生活化、遊戲化的教學活動，讓幼兒「聽得懂、敢開口」，在自然互動中建立語言親近感，從小扎根本土語言認同與文化素養。

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私立幼祥幼兒園園長陳婉玲表示，幼兒園大量製作台語漢字詞彙卡，例如「書本」、「食物」、「電燈」、「書櫃」等，張貼在幼兒日常接觸的生活場域，潛移默化引導幼兒學習台語；另結合午餐教育製作「今仔日欲食啥物？」教具，將日常飲食融入語言學習情境，提升幼兒興趣與記憶力。海豚班安安的媽媽說，孩子回家後會主動用台語與阿公互動，祖孫情感更加緊密。

同榮國小附幼推展客語教育，111學年起參與新北市「幼幼歡樂多語影音秀」，連續獲得「幼夯幼旺人氣獎」、「幼好幼讚影音獎」、「幼新幼棒創意獎」等肯定，112學年度首次參加全國客家藝文競賽，榮獲北區甲等殊榮。

同榮國小校長廖明正表示，他是詔安腔的客語使用者，有感於客語文化逐漸式微，帶領教師團隊投入語言振興，與賴玲惠、林伽芳兩位老師開發客語繪本《當枵个弄毛蟲》，引導幼兒透過歌謠律動、故事扮演與藝術創作，從遊戲中學習客語。

蜜蜜班的恩恩說，他喜歡跟同學玩草莓拳的時候講客語，既緊張又好玩。家長表示，孩子回家會主動唱客語歌、說簡單詞句，帶動家庭更多語言文化交流。

新北市私立幼祥幼兒園推動學前本土語言教育，老師帶領孩子從遊戲中學習客語。（教育局提供）

新北市私立幼祥幼兒園推動學前本土語言教育，進行認識水果活動。（教育局提供）

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