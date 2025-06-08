軍眷村要翻身了！彰化中興莊10月開展 全區8年招商條件曝光

彰化中興莊修復與再造工程進行中，預計8月底完工。（記者張聰秋攝）

2025/06/08 16:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕老眷村要華麗轉身了！彰化市中山國小旁的中興莊昔日為軍眷村，荒廢多年，如今由縣府啟動修復再造工程，工程預計8月底全區整修完成，將於10月搖身一變為「台灣設計展」展覽場。文化局表示，預計今年底前將由ROT（改建-營運-移轉）營運團隊進駐，打造結合眷村文化、文創、地方藝文於一身的複合型文化園區，注入創新與蛻變的活水。

位於彰化市中山路二段巷弄裡中興莊，基地面積約3,593坪，鄰近八卦山大佛、中山國小、圖書館、美術館、孔廟等文化資產，具備發展藝文、文創、旅宿及展演等多功能用途的潛力，為國防部選定全國13處眷村文化保存園區之一，擁有完整的聚落型態，與一般國軍制式眷村有所不同，全村眷戶格局相同，精實克難無官階區分，富含當年軍眷來台堅韌生活的歷史印記。2021年被指定為「聚落建築群」，歷史特殊性與眷村精神並重。

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縣府爭取中央經費補助，並完成國有土地撥用程序，展開補強老建築抗震、防潮、防災等修復工程，目前進入尾聲，進度已達8成，將趕在10月縣付舉辦台灣設計展。工程施作縣府亦同步啟動ROT招商作業，開放民間投資經營，上個月已辦過招商說明會，整個委託管理範圍64棟建物、5處廣場、1處汽機車停車場及其他戶外空間。

文化局長張雀芬表示，未來園區將提供展演、餐飲、旅宿、零售等多元空間，打造結合文化體驗與生活機能的創新場域。透過引進文創品牌、特色餐飲、在地設計師、青年旅宿與藝文團體等不同業態與人才進駐，不僅提升場域活力，更將帶動整體文化園區發展，形塑富有地方特色與國際觀的文化聚落。

招商條件方面，申請者須為本國公司法人，最低投資金額420萬元，營運8年，年租金預估116萬元，並須繳交固定及變動權利金。若營運績效獲「良好」以上，最長可續約7年，也就是最長15年。

彰化中興莊10月先作為台灣設計展覽場，之級委由民間營運，打造具有在地特色與國際觀的創新文化聚落。（記者張聰秋攝）

在再造工程之前，中興莊曾先行作為文創試營運基地，夜晚點燈氛圍寧靜美，展現老眷村轉型為藝文空間的潛力。（圖文化局提供）

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