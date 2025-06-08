為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    沖繩租車加錯油賠8萬多 台灣遊客怒控「敲竹槓」反被噴爆

    日本加油站示意圖。與新聞事件無關。（美聯社檔案照）

    日本加油站示意圖。與新聞事件無關。（美聯社檔案照）

    2025/06/08 16:25

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日有台灣遊客赴日本沖繩自駕旅遊時，因加錯油遭租車公司收取40萬日圓維修費（約新台幣8.3萬元），事後發文抱怨「被敲竹槓」，甚至上網求助如何討回部分費用，引發網友熱議，不少人直言她應自負責任，甚至有人認為收40萬日圓算佛心價。

    這名網友在爆料公社發文表示，5月26日飛往沖繩，租用一台三菱休旅車，29日還車前在租車公司指定的加油站加滿油箱。不料，丈夫將應加的「輕油」（柴油）誤加成「高級汽油」，結果遭租車公司索取40萬日圓維修費，並表示「多退少補」。原PO透露，因趕飛機無法久留，只能先刷卡付款，回國後主動聯繫租車公司，卻得知車輛仍未送修。

    原Po指出，租車公司5月31日告知維修費為43萬日幣（約新台幣8.9萬元），讓她傻眼直呼，「是我們的疏失沒錯，但車上沒有明顯標示要加什麼油，請租車公司好好談，不要想汙這筆錢」她查詢資料發現，台灣處理類似狀況的費用約新台幣1.5萬元，因此懷疑遭索價過高，「請問有什麼方法可以討回，我們願意承擔我們的疏失，但希望承擔的是合理價，40萬日幣我們感到被敲竹槓！」

    貼文引發大量討論，多數網友持反對意見，紛紛留言砲轟，「日本租車承租的時候他就會跟你強調要加什麼油」、「日本輕油是柴油，柴油加錯到汽油車要清洗的部份很多，如果還開了一段路，導致引擎出問題，那費用只有更高沒有更低，真是吃米不知道米價」、「對於三寶而言，他付得起或他想付的才叫合理」、「柴油車（輕油）你給人加汽油，整個油路、油箱清洗、營業損失40萬日幣真的算非常佛心了，應該還好吧？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播