沖繩租車加錯油賠8萬多 台灣遊客怒控「敲竹槓」反被噴爆

日本加油站示意圖。與新聞事件無關。（美聯社檔案照）

2025/06/08 16:25

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有台灣遊客赴日本沖繩自駕旅遊時，因加錯油遭租車公司收取40萬日圓維修費（約新台幣8.3萬元），事後發文抱怨「被敲竹槓」，甚至上網求助如何討回部分費用，引發網友熱議，不少人直言她應自負責任，甚至有人認為收40萬日圓算佛心價。

這名網友在爆料公社發文表示，5月26日飛往沖繩，租用一台三菱休旅車，29日還車前在租車公司指定的加油站加滿油箱。不料，丈夫將應加的「輕油」（柴油）誤加成「高級汽油」，結果遭租車公司索取40萬日圓維修費，並表示「多退少補」。原PO透露，因趕飛機無法久留，只能先刷卡付款，回國後主動聯繫租車公司，卻得知車輛仍未送修。

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原Po指出，租車公司5月31日告知維修費為43萬日幣（約新台幣8.9萬元），讓她傻眼直呼，「是我們的疏失沒錯，但車上沒有明顯標示要加什麼油，請租車公司好好談，不要想汙這筆錢」她查詢資料發現，台灣處理類似狀況的費用約新台幣1.5萬元，因此懷疑遭索價過高，「請問有什麼方法可以討回，我們願意承擔我們的疏失，但希望承擔的是合理價，40萬日幣我們感到被敲竹槓！」

貼文引發大量討論，多數網友持反對意見，紛紛留言砲轟，「日本租車承租的時候他就會跟你強調要加什麼油」、「日本輕油是柴油，柴油加錯到汽油車要清洗的部份很多，如果還開了一段路，導致引擎出問題，那費用只有更高沒有更低，真是吃米不知道米價」、「對於三寶而言，他付得起或他想付的才叫合理」、「柴油車（輕油）你給人加汽油，整個油路、油箱清洗、營業損失40萬日幣真的算非常佛心了，應該還好吧？」

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