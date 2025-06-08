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    台北公館圓環7月拆除 議員陳乃瑜憂心：塞車恐成日常

    公館圓環拆除計畫預計7月施工，公車專用地下道保留與否懸而未決。（資料照）

    公館圓環拆除計畫預計7月施工，公車專用地下道保留與否懸而未決。（資料照）

    2025/06/08 16:01

    〔記者陳奕劭／新北報導〕台北市政府預定今年7月啟動拆除公館圓環計畫，可能在暑假封填地下公車專用道。對此，新北市議員陳乃瑜表示，公館圓環施工期間交通流線被打斷，新店居民塞車恐成為日常。她指出，會持續追蹤工程進度，並與大安文山區議員要求北市府做好配套，別讓通勤區居民受到影響。

    陳乃瑜在臉書發文表示，台北市政府準備拆除「公館圓環」並填平公車地下道，稱要改善交通事故熱點，但這項工程對新店居民影響不小。

    她指出，公館圓環是新店居民出入台北市區的重要通行路段，施工期間交通流線被打斷，通勤時間可能拉長，塞車恐怕會成為日常。而原本走地下道的公車路線將改道行駛，通行時間變慢，將影響大眾運輸效率，依靠公車通勤、通學的通勤族恐怕要多抓時間出門。

    陳乃瑜說，市府認為公館圓環拆掉可以更安全，但居民擔心新設計能不能解決根本問題？會不會造成更多瓶頸或視覺死角？現在最大的問題是市府沒有和地方充分溝通，大家希望看到完整配套的措施、清楚的施工計畫，而不是讓居民承擔不確定的風險。

    她強調，自己作為新店大文山的民意代表，她會持續追蹤這項工程進度，並跟大安文山區的議員們合作要求北市府在動工前，務必完成最好的配套，選擇最好的方案，別讓新店、文山、永和等通勤區居民受到影響。

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