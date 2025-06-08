來玩水吧 雲林縣內最大親水公園啟用 上千親子超嗨

雲林首座大型親水公園「虎尾632高地親水公園」今（8）日正式啟用。（記者李文德攝）

2025/06/08 14:30

〔記者李文德／雲林報導〕來玩水吧！雲林縣虎尾鎮公所去年針對632高地公園投入3500萬元經費，打造縣內首座大型親水公園。經1年多工程，今（8）日隆重舉辦啟用典禮，占地1.5公頃的公園免費讓民眾入園玩水，開放首日吸引近千名親子戲水。鎮長林嘉弘表示，目前正持續規畫滑水道、增設遮陽設備，讓民眾更愛來休憩。

虎尾632高地公園坐落在「拜五街夜市」斜對面，原是公墓用地，2021年公所考量鎮內缺乏適合親子同樂的遊戲場，積極變更為公園用地，並營建署爭取獲補助約1200萬元，加上縣府補助及公所自籌共1000多萬元辦理整地、施工，打造親子公園。2022年啟用以來已吸引數萬親子前往遊玩。去年1月公所、縣府更投入3500萬元進行第二期工程，打造縣內首座大型親水公園。

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雲林縣長張麗善、立法委員丁學忠、張嘉郡、虎尾鎮代會主席陳明聖等人，與林嘉弘一同拿著水槍向天空射擊，宣告高地公園正式啟用，升級為「水陸親子公園」。現場不少家長帶領孩子到戲水池涼快，有的拿起水槍射擊、有的相互潑水，開心的嘻鬧聲此起彼落。

林嘉弘表示，第二期工程以親子水域為主題擴建，設置水噴霧、水濂瀑布、地坪噴泉的戲水區，更有可供市集展演用的空間、草坪野餐區等，是雲林縣最大的水陸親子公園。戲水區從5至10月每周六日上午8點至下午5點免費開放，如遇連續假期同樣開放遊玩，更會有最少2名以上的工作人員在現場管理。

林嘉弘表示，為慶祝親水公園啟用，特地舉辦親子水槍、水花派對及夏日市集，未來將持續推動此地的服務機能，推出更多元的活動。此外目前正規劃第三期工程，初步發想將設滑水道，增加遮陽設施，讓親水公園「更好玩」。

民眾開心地說，虎尾終於有免費帶小朋友遊玩、放電的地方，將會持續帶孩童來消暑、涼快一下，也不怕暑假期間沒有地方可去。

張麗善表示，高地公園緊鄰虎尾知名景點建國眷村，造訪遊客日益增加，縣府已編列2千萬預算，打通高地公園與建國一村的道路，預計今年9月前完工，未來親子遊憩親子公園，也能暢遊建國眷村，感受虎尾魅力。

雲林首座大型親水公園「虎尾632高地親水公園」今（8）日正式啟用。（記者李文德攝）

雲林首座大型親水公園「虎尾632高地親水公園」今（8）日正式啟用。（記者李文德攝）

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