花蓮大漢技術學院將停辦 學生、校方一起畢業

大漢技術學院今年8月將停辦走入歷史，今天舉行最後一次畢業典禮。（記者王錦義攝）

2025/06/08 15:18

〔記者王錦義／花蓮報導〕大漢技術學院今年8月將停辦走入歷史，今天舉行最後一次畢業典禮，包含碩士班、日間部學院部、進修部學院部與專科部等學制共176人畢業，大家相互道別也珍惜最後一次在校機會，校長林岳輝則勉勵大家「大漢未來不是不見，會成功轉型、永續經營」。

大漢技術學院校長林岳輝頒授畢業生學位證書，各系所師長透過「撥穗」儀式肯定同學在求學過程中的努力，林岳輝勉勵畢業生大膽勇敢追求夢想，並期許學生們要誠摯地向一路支持協助的人表達感激；學校停辦後會秉持落實轉型、利眾福民、永續經營的方針持續發展。

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今年的應屆畢業生共176人，其中20名碩士畢業生分別為企業管理系流通與行銷管理研究所、土木工程與環境資源管理研究所；學院系所包括機械工程系、土木工程與環境資源管理系（所）、企業管理系流通與行銷管理碩士班、休閒遊憩與觀光餐旅管理系等。

關於學校停辦相關處置，主任秘書邱天佑說，3月20日教育部到學校辦理學生分發說明會，至4月9日為止，共282名學生填寫分發問卷，其中19名確定畢業或轉學或屆滿修業年限而選擇不接受分發，其他263名學生中，扣除應屆畢業生，碩士班研究生分發到中國科技大學，學院部學生分發到佛光大學。

邱天佑說，預計在7月畢業生離校後，大約15名未畢業碩士班研究生，將分發到中國科技大學繼續就讀，學院部大約90名學生，將分發到佛光大學；但依照學生要求在原大漢技術學院校址成立佛光大學「大漢專班」，讓學生按原系名、原課程標準表繼續就讀直到正常畢業年限，落實教育部堅持保障學生的受教權。

大漢技術學院創校於1977年，前身為稚暉海專，後改名大漢工商專科學校，教育部1989年接管後，1994年遴選改組新董事會接辦，1999年升格改制為技術學院，學生人數最多時有7、8000人，近年卻不敵少子女化浪潮，招生情況不佳，董事會認為未來難以持續辦學，最後依《私立學校法》規定，向教育部提出停辦計畫，最後核定113學年度起停止全部招生，114學年度停辦。

大漢技術學院今年8月將停辦走入歷史，今天舉行最後一次畢業典禮。（記者王錦義攝）

大漢技術學院今年8月將停辦走入歷史，今天舉行最後一次畢業典禮。（記者王錦義攝）

大漢技術學院今年8月將停辦走入歷史，今天舉行最後一次畢業典禮。（記者王錦義攝）

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