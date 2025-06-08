考生注意！ 大考中心公布115學年度各考試日程

大考中心近日公布115學年度各項考試暫定報名及考試日期。（資料照）

2025/06/08 14:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕考生注意！大考中心近日公布115學年度各項考試暫定報名及考試日期，其中學測訂於明年1月17日至19日考試，分科測驗則是明年7月11日至12日考試。

大考中心表示，依照教育部今年3月10日召開之「115 學年度大學各類招生考試重要日程安排協調會議」決議，以及今年年5月28日總統府公布「紀念日及節日實施條例」新增之國定假日，配合放假日調整及試務作業所需日程，訂出各項考試暫定報名及考試日期。

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根據大考中心資訊，在高中英語聽力測驗第一次考試的部分，報名是今年9月4日至9月11日，於今年10月18日考試；高中英語聽力測驗第二次考試則是今年11月5日至11月11日報名，並於今年12月13日考試。

至於大學學科能力測驗訂於今年10月28日至11月11日報名，明年1月17日至1月19日考試；分科測驗則是明年6月3日至6月16日報名，明年7月11至12日舉行考試。

大考中心也提到，115學年度考試簡章暫定於今年8月5日上網公告與發售，實際報名及考試日期仍應依考試簡章所定為準。

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