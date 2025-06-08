登山不再怕迷航！林業保育署升級簡易路標通訊點

林業保育署打造的簡易路標上面有清楚的資訊。（林業保育署提供）

2025/06/08 13:57

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣山林風景壯闊優美，隨開放山林政策推行後，愈來愈多民眾愛往山上走，但可能因不熟悉路況與預先準備不足，近年也頻傳民眾在山上迷路等事故，農業部林業保育署完成建置簡易路標資訊3420面與手機可通訊點標示處1381處，提升登山安全。

台灣部分山區通訊不易，更有不少地方被登山客稱為完全沒有任何訊號的迷霧區域，林業保育署表示，已與國家通訊傳播委員會、數位發展部以及民間各家電信業者合作，盤點熱門登山路線改善山區通訊品質，經電信業者深入山林測量手機通訊狀況，設置可通訊點標示，目前已完成1381處，不僅方便登山客回報行程，更可做為緊急呼救點位。

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過去許多民眾登山時都常看其他登山團體綁的布條，但可能地形變化等，許多布條早已失去指引功能，為提升登山指引標示，林業保育署與民間登山團體合作建置簡易路標，有別傳統登山路條，簡易路標以每100公尺設置1面為原則，牌面內容簡單易懂，清楚標示路線名稱、起終點、里程距離及坐標等資訊，目前已設置3420面，每年將安排專人更新維護，以提供登山者登山指引。

通訊點及簡易路標資訊已更新於政府資料開放平台及魯地圖（民間發展的台灣登山離線地圖），也可於眾多登山APP如山林日誌、綠野遊蹤、蛙弟等，即時獲得通訊及簡易路標等點位完整資訊。

林業保育署打造簡易路標，每年都會定期派專人維護。（林業保育署提供）

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