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    淡水濱海路住宅用地違規闢停車場 市府裁罰並限期改善

    新北市淡水區濱海路一段306巷旁一處住宅用地，近期遭業者違規闢建為臨時停車場，未經核准即開始營業。（記者羅國嘉攝）

    新北市淡水區濱海路一段306巷旁一處住宅用地，近期遭業者違規闢建為臨時停車場，未經核准即開始營業。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/08 14:01

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區濱海路一段306巷旁一處住宅用地，近期遭業者違規闢建為臨時停車場，未經核准即開始營業，且邊坡施工粗糙、鋪面裂陷，導致鄰近步道封閉，造成居民通行不便，引發強烈民怨。對此，市府交通局表示，已退回業者經營停車場申請案並針對申請期間違規經營裁罰1萬2000元；城鄉局也將依《都市計畫法》重罰最高30萬元罰鍰至勒令恢復原狀。

    針對淡水區濱海路一處私地違規經營停車場，交通局說明，該業者已於上（5）月14日主動撤回申請停車場案，交通局也予退件，但申請期間仍違規營業，交通局共開出2張處分書，合計裁罰業者1萬2000元罰鍰。目前該停車場已封場，待改善通過後才可重新申請設置；若未改善，城鄉局將依《都市計畫法》第79條處以6萬至30萬元罰鍰，並持續複查、取締。

    市議員鄭宇恩指出，據了解，目前廠商向地主解約，後續違規責任將被轉嫁地主，會協助地主要求廠商將土地恢復原狀。而市府除了持續督促改善外，此次業者的違規行為，市府一度認為無法可管、機關間互踢皮球，市府也應檢討未來在私人停車場申請設置前，涉及開挖整地行為的管理規範；甚至針對嚴重影響公共安全的土地使用行為做出更即時的處置作為。

    新北市淡水區濱海路一段306巷旁一處住宅用地，近期遭業者違規闢建為臨時停車場，未經核准即開始營業。（記者羅國嘉攝）

    新北市淡水區濱海路一段306巷旁一處住宅用地，近期遭業者違規闢建為臨時停車場，未經核准即開始營業。（記者羅國嘉攝）

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