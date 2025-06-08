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    嘉義市獨角仙季登場 探索昆蟲秘境

    嘉義市頂庄社區獨角仙季展開。（記者林宜樟攝）

    嘉義市頂庄社區獨角仙季展開。（記者林宜樟攝）

    2025/06/08 13:46

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市頂庄社區長期投入獨角仙棲地保育，今天一年一度的獨角仙季登場，規劃由學童擔任導覽員進行獨角仙生態解說，設有有低碳市集、手作DIY體驗及音樂表演，讓民眾探訪昆蟲秘境。

    嘉義市副市長林瑞彥、頂庄里長莊天基等今天為獨角仙生態季揭幕，許多民眾一同參與欣賞頂庄生態之美。

    林瑞彥說，頂庄社區從2013年起投入獨角仙棲地保育，展現社區行動力，串連教育、環境與永續發展；頂庄社區地方里長與居民結合環保與社造理念，早期從廢棄鐵道起步，打造生態友善的自行車道與棲地環境，保留老樹、種植光臘樹，並推廣友善農法，避免農藥破壞生態，逐步建構出獨角仙及多樣性生物棲息的綠色廊帶，歡迎民眾一起走進頂庄，觀察珍貴的獨角仙，也呼籲民眾別將獨角仙帶走，讓自然生生不息。

    莊天基表示，頂庄里推廣友善農法及鼓勵減少農藥使用，達到自然與環境保護，曾獲環境部低碳認證銀級里，近年復育獨角仙有成，讓社區變身為鄰近市區的「獨角仙秘境」，是民眾參訪的熱門景點，邀請民眾前來欣賞獨角仙。

    昨北興國中學生擔任獨角仙生態解說的小小導覽員，現場設有環保DIY活動，以有獎徵答搭配彈珠台遊戲互動，加深民眾對全民國防認知，並有宣導擺攤提高民眾守護國家安全、凝聚全民防衛共識，還宣導兒少性剝削與性別平等，加深兒少與性別平等觀念認知。

    獨角仙季可觀察獨角仙生態。（記者林宜樟攝）

    獨角仙季可觀察獨角仙生態。（記者林宜樟攝）

    嘉義市副市長林瑞彥（後排右五）參與獨角仙季開幕。（記者林宜樟攝）

    嘉義市副市長林瑞彥（後排右五）參與獨角仙季開幕。（記者林宜樟攝）

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