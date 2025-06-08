為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市畢業生市長獎頒獎 蔡秉澄求知慾化為行動力、「五金」廖奕淳拚明年亞運

    成功高中學生蔡秉澄求知慾旺盛、學習能力也強，母親高上喬為愛子的努力感到驕傲比讚。（記者董冠怡攝）

    成功高中學生蔡秉澄求知慾旺盛、學習能力也強，母親高上喬為愛子的努力感到驕傲比讚。（記者董冠怡攝）

    2025/06/08 14:00

    〔記者董冠怡／台北報導〕北市府今於大安高工舉行113學年度畢業生市長獎頒獎，今年主題為「追尋卓越，夢想無限」，51所公私立高中共計763人、88所國中共計1055人受獎，活動區分上下午場，高中生上午場、國中生下午場。成功高中學生蔡秉澄將旺盛的求知慾，化為具體行動，努力參與培訓計畫、考取執照，「人生短暫，我就盡量學自己喜歡的東西」；台北市數位實驗高中學生廖奕淳不僅是全中運「五金」得主，同步為課業打拚，目標明年前進亞運。

    蔡秉澄求知慾旺盛、學習能力也強，兼顧課業表現之餘，還會自學進修，勇於向師長、專家請益，廣泛涉獵英語、日語、西班牙語多種語言，時常參與運動、藝文活動，關心社會議題，人際互動佳，與同儕相處融洽，輪椅族的他，個性陽光溫暖、謙和有禮，始終以開放的心態，去探索這個世界，動靜皆宜。

    「人生短暫，我就努力學、盡量學自己喜歡的東西。」蔡秉澄表示，像是學習語言讓與他國朋友交流更方便；參加內政部國土管理署人本規劃師培育計畫，懂得行人路權規劃，以及身障聯盟「小真人圖書館」培力計畫，提供身障生分享故事推廣閱讀的機會，藉此訓練穩健台風，他笑稱，「一回生二回熟！」

    此外，他熱愛古典樂、交響樂，頻繁進出博物館、美術館，會打地板滾球，也在和其他學校社團互動接觸到無線電，進而考取業餘無線電人員、行動式無線電台執照，正在準備美國相關最高等級考試，畢業後先繼續精進有興趣的項目，再讀大學，也希望有朝一日，能將從老師、同學等人生中的貴人身上獲得的幫助，轉化成正能量，照亮別人發光發熱。

    陪著兒子走過18年歲月的母親高上喬指出，父母能做的沒有多少，孩子有自己的想法，就是安靜陪伴，秉澄接下來要去接受無障礙設施勘檢人員的培訓，他想從自身的無障礙需求出發，協助把關台北市甚至國內的無障礙設施，尤其超高齡化社會，大家都會用的到，促進社會共好。採訪進入尾聲，秉澄被問到洞洞鞋上插了多枚星際大戰角色的徽章，很有特色，母子倆津津樂道分享蒐集得來不易，目前還在尋找其他款式補進其他的洞口，也是與陌生人開啟話題的好方式。

    廖奕淳是數位實中第1屆畢業生，今年全國中等學校運動會競技體操包辦地板、高低槓、跳馬、個人全能金牌，並與隊友搶下團體金牌，獲封「開五金行」的美譽；課業上則對生物與程式領域具有高度學習動機和實作能力，積極投入多項跨領域學習與成果展現，沉穩自律且時間管理得宜。

    廖奕淳表示，體操必須花費大量時間練習，但也不想放棄課業，選擇進入數位實中，課程可以彈性調整，依據個人節奏與需求規劃學習，又能確保充足的訓練時間。不過，由於國中是自學，高一甫入校時壓力不小，需要時間適應，到了高二、高三慢慢步入軌道，整體狀況漸入佳境，朝著自己想要的方向走，目標2026年和隊友一起前進亞洲運動會。

    市長蔣萬安認為，獲獎學生過去3年努力不懈，課業表現優異，在音樂、體育等各領域出類拔萃，恭喜得到北市最高殊榮，並以輝達執行長黃仁勳的名言期勉台下學子，「不要害怕做熱愛的事，因為熱愛會讓你變得無敵」，未來發展無可限量，並打趣地說，今天學生是主角，上台合影要比愛心、Y2K等手勢，「全力配合！」

    台北市數位實驗高中學生廖奕淳（左二）與獲獎優秀同儕、校長賴宏銓合影。（記者董冠怡攝）

    台北市數位實驗高中學生廖奕淳（左二）與獲獎優秀同儕、校長賴宏銓合影。（記者董冠怡攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播