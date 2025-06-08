北市畢業生市長獎頒獎 蔡秉澄求知慾化為行動力、「五金」廖奕淳拚明年亞運

成功高中學生蔡秉澄求知慾旺盛、學習能力也強，母親高上喬為愛子的努力感到驕傲比讚。（記者董冠怡攝）

2025/06/08 14:00

〔記者董冠怡／台北報導〕北市府今於大安高工舉行113學年度畢業生市長獎頒獎，今年主題為「追尋卓越，夢想無限」，51所公私立高中共計763人、88所國中共計1055人受獎，活動區分上下午場，高中生上午場、國中生下午場。成功高中學生蔡秉澄將旺盛的求知慾，化為具體行動，努力參與培訓計畫、考取執照，「人生短暫，我就盡量學自己喜歡的東西」；台北市數位實驗高中學生廖奕淳不僅是全中運「五金」得主，同步為課業打拚，目標明年前進亞運。

蔡秉澄求知慾旺盛、學習能力也強，兼顧課業表現之餘，還會自學進修，勇於向師長、專家請益，廣泛涉獵英語、日語、西班牙語多種語言，時常參與運動、藝文活動，關心社會議題，人際互動佳，與同儕相處融洽，輪椅族的他，個性陽光溫暖、謙和有禮，始終以開放的心態，去探索這個世界，動靜皆宜。

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「人生短暫，我就努力學、盡量學自己喜歡的東西。」蔡秉澄表示，像是學習語言讓與他國朋友交流更方便；參加內政部國土管理署人本規劃師培育計畫，懂得行人路權規劃，以及身障聯盟「小真人圖書館」培力計畫，提供身障生分享故事推廣閱讀的機會，藉此訓練穩健台風，他笑稱，「一回生二回熟！」

此外，他熱愛古典樂、交響樂，頻繁進出博物館、美術館，會打地板滾球，也在和其他學校社團互動接觸到無線電，進而考取業餘無線電人員、行動式無線電台執照，正在準備美國相關最高等級考試，畢業後先繼續精進有興趣的項目，再讀大學，也希望有朝一日，能將從老師、同學等人生中的貴人身上獲得的幫助，轉化成正能量，照亮別人發光發熱。

陪著兒子走過18年歲月的母親高上喬指出，父母能做的沒有多少，孩子有自己的想法，就是安靜陪伴，秉澄接下來要去接受無障礙設施勘檢人員的培訓，他想從自身的無障礙需求出發，協助把關台北市甚至國內的無障礙設施，尤其超高齡化社會，大家都會用的到，促進社會共好。採訪進入尾聲，秉澄被問到洞洞鞋上插了多枚星際大戰角色的徽章，很有特色，母子倆津津樂道分享蒐集得來不易，目前還在尋找其他款式補進其他的洞口，也是與陌生人開啟話題的好方式。

廖奕淳是數位實中第1屆畢業生，今年全國中等學校運動會競技體操包辦地板、高低槓、跳馬、個人全能金牌，並與隊友搶下團體金牌，獲封「開五金行」的美譽；課業上則對生物與程式領域具有高度學習動機和實作能力，積極投入多項跨領域學習與成果展現，沉穩自律且時間管理得宜。

廖奕淳表示，體操必須花費大量時間練習，但也不想放棄課業，選擇進入數位實中，課程可以彈性調整，依據個人節奏與需求規劃學習，又能確保充足的訓練時間。不過，由於國中是自學，高一甫入校時壓力不小，需要時間適應，到了高二、高三慢慢步入軌道，整體狀況漸入佳境，朝著自己想要的方向走，目標2026年和隊友一起前進亞洲運動會。

市長蔣萬安認為，獲獎學生過去3年努力不懈，課業表現優異，在音樂、體育等各領域出類拔萃，恭喜得到北市最高殊榮，並以輝達執行長黃仁勳的名言期勉台下學子，「不要害怕做熱愛的事，因為熱愛會讓你變得無敵」，未來發展無可限量，並打趣地說，今天學生是主角，上台合影要比愛心、Y2K等手勢，「全力配合！」

台北市數位實驗高中學生廖奕淳（左二）與獲獎優秀同儕、校長賴宏銓合影。（記者董冠怡攝）

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