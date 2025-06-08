高馬定期航班開紅盤 馬祖媳婦回娘家不再舟車勞頓

高雄、馬祖定期航班趕在暑假旺季啟航，馬祖喜迎南台灣旅遊人潮。（記者蘇福男攝）

2025/06/08 13:56

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄、馬祖定期航班趕在暑假旺季啟航，首航旅客滿載，馬祖喜迎南台灣旅遊人潮，而遠嫁馬祖的南部女兒和女婿，則慶幸回娘家不必再舟車勞頓。

高馬定期航班上週五（6日）啟航，班機滿載近70名乘客，除有高市府秘書長郭添貴率團赴南竿機場參加首航典禮官員、記者踩線團，還有首批鮮體驗的旅遊團客。

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20年前高馬曾有定期航班，但營運3個月因入不敷出被迫停飛，此次復航馬祖各界殷殷期盼，也十分重視，連江縣長王忠銘和議會議長張永江等人想方設法克服班機加油難題，首航當天馬祖4鄉5島鄉長和民代全部趕到南竿機場熱情迎客，盛況空前。

航班除為馬祖帶來南部觀光旅遊人潮，返程也便利在馬祖服役、求學的南部鄉親返台交通，尤其近百名遠嫁馬祖的南部媳婦回娘家，再也不用飽受舟車勞頓之苦。

家住馬祖南竿的青年小曹表示，老婆娘家在旗山，每次陪老婆回娘家，必須先從南竿飛到台北松山機場，再轉搭捷運、高鐵至高雄左營站，然後再從左營站開車走國十到旗山，全程至少要耗掉大半天時間，幾乎所有的交通運輸工具都用上。

他說，高馬定期航班首航只飛了76分鐘，下次再回旗山娘家2個小時內即可搞定，高市府並將補助設籍高市在馬祖服役、求學民眾4趟次航班機票，每趟次1500元，約有500人受惠，也將研擬推出馬祖到高雄團體旅遊補助計畫，在地居民都樂觀其成。

高馬定期航班目前由華信航空營運，初期每週飛行1班，固定每週5上午從小港機場飛往南竿機場，當天下午再從南竿折返小港，國內旅遊多以3天2夜或4天3夜作行程規畫安排，高馬航線1週才開1班，不利旅遊團客規劃，旅遊業者和馬祖媳婦都建議每週至少要加開2班次。

馬祖喜迎南台灣旅遊人潮，圖為南竿知名景點《八八坑道》。（記者蘇福男攝）

馬祖擁有豐富自然景觀與人文資產，圖為黃昏時刻的北竿芹壁聚落。（記者蘇福男攝）

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