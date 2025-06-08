第三屆蘆洲區助學獎學金頒獎 崇利建設捐助151學子圓夢

新北市蘆洲區公所與崇利建設在公所7樓大禮堂舉行「助學圓夢獎學金」頒獎典禮，由副市長劉和然（後左7）代表表揚蘆洲區內8所學校共計151位學子。（記者羅國嘉攝）

2025/06/08 13:31

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市蘆洲區公所與崇利建設今（8）日在公所7樓大禮堂舉行「助學圓夢獎學金」頒獎典禮，邁入第三屆的崇利助學圓夢計畫，今年總計捐贈54萬800元，嘉惠蘆洲區內8所學校共計151位學子，包含學業表現優異與特殊境遇家庭學生。

此次獎助學金涵蓋蘆洲區內8所公立學校，包含仁愛國小、蘆洲國小、鷺江國小、成功國小、忠義國小及蘆洲國中、鷺江國中、三民高中（含國中部）等。並依學制級距區分，小學組每人獲頒3200元；國中組每人3800元；高中組每人5000元。活動吸引117位家長一同到場見證榮耀，場面溫馨感人。

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新北市副市長劉和然致詞表示，教育是社會最重要的基石，而崇利建設連續三年推動獎助計畫，不僅展現企業社會責任，更為地方教育注入實質助力。他勉勵學生懷抱夢想、持續努力，也呼籲更多企業投入教育公益，為下一代創造更好的學習環境。

崇利建設總經理楊宗翰因感念母校蘆洲國中與成功國小的栽培，並受一封老師來信啟發，了解公司捐款可即時幫助急難學生，就啟動長期助學計畫，盼以實際行動支持學子成長，創造善的循環。他強調，投入教育就是對未來的投資，也期望更多人能加入公益行列。

蘆洲區長鍾耀磊則感謝崇利建設長期的善舉，並指「這不僅是一筆捐款，更是一份陪伴與承諾」，在數位化加速的時代，這樣的力量更顯珍貴，也為整體社會注入溫暖與正向能量。

新北市教育局長張明文表示，除了地方助學金外，市府也持續推動各項教育補助，包括每學期提供市立高中職弱勢學生每人5000元助學金，以及設籍本市且為新北國中畢業生，並就讀新北市立高級中等學校，國中教育會考成績達特定標準者，獎學金最高達30萬元。

新北市議員顏蔚慈指出，回饋公益特別著重在教育領域，確實能夠鼓勵學子、帶動社會正向能量，但她也觀察到許多孩子擁有才華，卻在心理健康上面臨挑戰，提醒市府未來在推動教育政策時，應更注重多元發展與心理輔導的整合，建議從教育第一線及整體社會氛圍著手，推動更多生命教育、關懷教育，來提知識學習外，也讓身心靈都可以獲得平衡發展。

新北市蘆洲區公所與崇利建設在公所7樓大禮堂舉行「助學圓夢獎學金」頒獎典禮，由副市長劉和然（左3）代表表揚蘆洲區內8所學校共計151位學子。（記者羅國嘉攝）

新北市蘆洲區公所與崇利建設在公所7樓大禮堂舉行「助學圓夢獎學金」頒獎典禮，由副市長劉和然代表表揚蘆洲區內8所學校共計151位學子。（記者羅國嘉攝）

新北市蘆洲區公所與崇利建設在公所7樓大禮堂舉行「助學圓夢獎學金」頒獎典禮，由副市長劉和然（中）代表表揚蘆洲區內8所學校共計151位學子。（記者羅國嘉攝）

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