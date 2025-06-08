新店瑠公圳老宅面臨拆除危機 屋主籲緩拆重尋雙贏方案

新店區蔡金木宅位於瑠公圳旁，6月26日將面臨拆除危機。（記者陳奕劭攝）

2025/06/08 13:37

〔記者陳奕劭／新北報導〕新店區蔡金木宅位於瑠公圳旁，因為新店瑠公圳迫遷案官司失利，台北地方法院民事執行處近日發拆除通知，將於6月26日拆除古厝。對此，屋主賴碧珍、委任律師葉恕宏今天（8日）召開記者會強調，目前都市計畫尚未變更，拆屋後無法立即開發，呼籲法院暫緩拆除，促進地主重新協商，找出雙贏方案。

這棟古厝位於瑠公圳水道，賴碧珍與外婆陳罔市一家四代居住於此已70多年，由於6月26日即將面臨拆除，眾人今天召開記者會，強調「呼籲協商莫拆除」、「保存開發可兼顧」，賴碧珍並向佛祖與祖先報告案件進度，強調守護家園的決心。

請繼續往下閱讀...

賴碧珍表示，官司已經訴訟長達13年，過去家族有意申購土地，卻遭水利會以「業務用地」或「機關用地」拒絕。最後該地在台北縣前縣長周錫瑋實施「瑠公圳風華再現」工程後隔年，售予財團「崟豐實業家族」，剝奪家族的優先購買權與生存權。

她指出，目前也有釋憲與文資訴訟進行中，在一切尚未定論前，執行處卻於6月強拆老宅，違背民主國家憲政精神。

台灣人權促進會秘書長余宜家說明，目前蔡宅仍屬機關用地，開發商欲變更開發，須捐出面積45％以上的土地或繳納代金，才得以容積率440％而非220％的條件興建建物。因此，開發商可將蔡宅用地納入變更法定捐贈面積範圍，或採繳納代金後再將蔡宅依《都市計畫法新北市施行細則》捐出做公益使用，不但地主興建的容積不會因此受損，更有機會獲得蔡宅樓地板面積等量的容積獎勵，保留蔡宅更有利於地主，盼能繼續協商而非強拆。

專業者都市改革組織理事長孫啓榕表示，此案目前仍在規劃程序，土地使用分區變更尚在進行中，拆除賴宅後也無法立即開發，呼籲雙方找出爭取雙贏的可能性。

賴碧珍並向佛祖與祖先稟告事件進度，盼能守住這間已居住70多年的老宅。（記者陳奕劭攝）

賴碧珍向佛祖與祖先報告案件進度，強調守護家園的決心。（記者陳奕劭攝）

屋主賴碧珍（中）等人今天召開記者會，強調「呼籲協商莫拆除」、「保存開發可兼顧」，呼籲法院暫緩執行。（記者陳奕劭攝）

台灣人權促進會秘書長余宜家（右2）強調，保留蔡家用地條件更有利於地主，盼能繼續協商。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法