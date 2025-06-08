為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今天世界海洋日 環團：台南海岸線都是發泡塑膠、碎屑

    台南海岸線充斥著漁業用發泡塑膠、碎屑等垃圾，嚴重污染海岸線及危害生態環境。 （圖由晁瑞光提供）

    台南海岸線充斥著漁業用發泡塑膠、碎屑等垃圾，嚴重污染海岸線及危害生態環境。 （圖由晁瑞光提供）

    2025/06/08 12:33

    〔記者蔡文居／台南報導〕今天6月8日是「世界海洋日」，在台南海岸從事海廢監測、淨灘長達20年的台南社大海廢社，特地走訪台南海岸線檢視海廢現況，發現從七股國聖燈塔一直到二仁溪口，長達1、20公里的海岸線，全都充斥著漁業用發泡塑膠、碎屑，還有飲料塑膠瓶等垃圾，其中碎屑難以清理，嚴重污染海岸線及危害海洋生態環境。

    台南社大海廢社發起人晁瑞光表示，每年5、6月梅雨季節期間，受西南氣流影響，海上的垃圾及少部分不遵守規定的漁民所棄置的蚵棚、發泡塑膠浮具，都會被海浪帶上岸，而污染台南美麗的海岸線。這些海灘垃圾都是上週大雨，氣流不穩定所帶進來的。

    晁瑞光表示，台灣的牡蠣浮棚養殖，每年產生大量的發泡塑膠污染，尤其是破碎的塊狀、屑屑，根本沒有能力處理，現在國際上都朝向HDPE硬式浮筒，因為這不會有破碎問題，廣泛使用在浮動平台、碼頭等，綁好也可使用很多年，就算壞掉後端回收也做得到，韓國近幾年已換掉幾千萬個浮具，雖然台灣也已經開始更換，但還是太慢了。

    晁瑞光說，這些海廢的後端處理，只要被沖上岸，市府都會定期派人清理，處理已比前一年進步快速，但年復一年，源頭管制才是最根本解決之道。台南是全國最大浮棚養殖區，牡蠣養殖自治條例也幾經修改，更應該做為全國的表率，漁業署也應有更明確的規定，以遵守「全球塑膠公約」，並讓我們的產業永續、健康。

    漁業用發泡塑膠碎屑難以清理，對海洋生物是一大威脅。 （圖由晁瑞光提供）

    漁業用發泡塑膠碎屑難以清理，對海洋生物是一大威脅。 （圖由晁瑞光提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播