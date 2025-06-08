今天世界海洋日 環團：台南海岸線都是發泡塑膠、碎屑

台南海岸線充斥著漁業用發泡塑膠、碎屑等垃圾，嚴重污染海岸線及危害生態環境。 （圖由晁瑞光提供）

2025/06/08 12:33

〔記者蔡文居／台南報導〕今天6月8日是「世界海洋日」，在台南海岸從事海廢監測、淨灘長達20年的台南社大海廢社，特地走訪台南海岸線檢視海廢現況，發現從七股國聖燈塔一直到二仁溪口，長達1、20公里的海岸線，全都充斥著漁業用發泡塑膠、碎屑，還有飲料塑膠瓶等垃圾，其中碎屑難以清理，嚴重污染海岸線及危害海洋生態環境。

台南社大海廢社發起人晁瑞光表示，每年5、6月梅雨季節期間，受西南氣流影響，海上的垃圾及少部分不遵守規定的漁民所棄置的蚵棚、發泡塑膠浮具，都會被海浪帶上岸，而污染台南美麗的海岸線。這些海灘垃圾都是上週大雨，氣流不穩定所帶進來的。

請繼續往下閱讀...

晁瑞光表示，台灣的牡蠣浮棚養殖，每年產生大量的發泡塑膠污染，尤其是破碎的塊狀、屑屑，根本沒有能力處理，現在國際上都朝向HDPE硬式浮筒，因為這不會有破碎問題，廣泛使用在浮動平台、碼頭等，綁好也可使用很多年，就算壞掉後端回收也做得到，韓國近幾年已換掉幾千萬個浮具，雖然台灣也已經開始更換，但還是太慢了。

晁瑞光說，這些海廢的後端處理，只要被沖上岸，市府都會定期派人清理，處理已比前一年進步快速，但年復一年，源頭管制才是最根本解決之道。台南是全國最大浮棚養殖區，牡蠣養殖自治條例也幾經修改，更應該做為全國的表率，漁業署也應有更明確的規定，以遵守「全球塑膠公約」，並讓我們的產業永續、健康。

漁業用發泡塑膠碎屑難以清理，對海洋生物是一大威脅。 （圖由晁瑞光提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法